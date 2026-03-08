Обзор изменений графика релизов на неделе 2-8 марта 2026 года

«На деревню дедушке 2», байопик о Валентине Терешковой и много других новинок

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил дату выхода семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2. Продолжение хита с Юрием Стояновым появится на экранах 16 июля.

«Атмосфера Кино» также поставила на 16 июля комедию Кинокомпании братьев Андреасян ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ. Помимо этого, дистрибьютор выпустит 8 апреля 2027 года историческую драму ЧАЙКА о жизни Валентины Терешковой. Семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ дебютирует раньше запланированного – 23 июля, а не 20 августа.

World Pictures убрал из прокатной сетки историческую драму НЮРНБЕРГ. Ленте с Расселом Кроу было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Релиз планировался на 19 марта.

«Русский Репортаж» не выпустит в российский прокат мокьюментари МОМЕНТ с Charli XCX. Релиз ленты был намечен на 23 апреля.

«Вольга» заявила новую часть «богатырского альманаха» – ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 появятся на экранах 25 июня.

«НМГ Кинопрокат» поставил на 2 июля романтическую комедию ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ».

Сразу восемь зарубежных проектов анонсировал «Парадиз» – FEED (25 июня), SHITHEADS (17 июля), NOVEMBER 1963 (6 августа), ФЛОРИСТ (27 августа), ROLLING LOUD (17 сентября), TURNBUCKLE (1 октября), THE UPRISING (16 ноября) и CHILI FINGER (3 декабря). Два проекта компании, заявленные на 18 июня – ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО и БРЕМЯ – переместились на 30 апреля и 9 июля соответственно. В свою очередь, картина КАК ОГРАБИТЬ БАНК ушла с 30 апреля на 15 октября. НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ 2 переместились на неделю позже, с 7 на 14 мая. Французский проект ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ временно выбыл из графика, ранее он должен был дебютировать в прокате 21 мая.

«КИНО.АРТ.ПРО» поставил на 26 марта сербский триллер ИЗОЛЯЦИЯ с Милошем Биковичем, а на 9 апреля – документальную ленту Валерии Гайи Германики ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

«Ракета Релизинг» временно убрала из прокатной сетки аниме ПОМПОКО: ВОЙНА ТАНУКИ В ПЕРИОД ХЭЙСЭЙ. Лента 1994 года должна была появиться на больших экранах 23 апреля.

«Экспонента Фильм» сдвинула комедийный триллер ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ с 14 на 7 мая. Также компания планирует выпустить 16 июня хоррор THE INVISIBLE HALF.

«Пионер» перенес аниме О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ В СЛИЗЬ: СЛЕЗЫ СИНЕГО МОРЯ с 26 марта на 2 апреля. Ранее там стоял перевыпуск южнокорейского триллера ОЛДБОЙ, который теперь ушел на 16 апреля.

Cinema Park Distribution вернул в прокатный график хоррор ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛУШКИ: КРОВЬ НА ТУФЕЛЬКЕ. Релиз картины запланирован на 21 мая.

«Центр кино» выпустит 1 апреля российскую комедию ЖЕЛАЮ СЛАВЫ.

«Иллюзион кино» сдвинул перевыпуск мелодрамы ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА Луиса Бунюэля с 9 на 23 апреля.

Фото: кадр из фильма ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ»