Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Буратино», «Здесь был Юра», «Горничная» и многое другое

В числе мартовских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – музыкальная сказка БУРАТИНО Игоря Волошина. В актерском составе картины задействованы Александр Яценко, Анастасия Талызина, Александр Петров, Марк Эйдельштейн, Виктория Исакова. Роль Буратино при помощи компьютерной технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко.

Кроме того, пользователей платформы ждут драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, триллер ГОРНИЧНАЯ и многое другое.

Уже на сервисе:

ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ (драмеди, реж. Джим Джармуш)

Фильм будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска»

Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, в надежде наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстранённость давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.

С 5 марта:

ГОРНИЧНАЯ (триллер, реж. Пол Фиг)

Фильм будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска»

Милли устраивается прислугой с проживанием к состоятельной семье Винчестер, живущей в загородном особняке. Девушка только что вышла по УДО, и ей необходима эта работа, но находить общий язык с хозяйкой Ниной становится всё сложнее: та заметно не в себе и регулярно к ней цепляется. Зато её супруг Эндрю — само очарование. Мужчина сглаживает любые конфликты и, кажется, положил глаз на Милли.

С 26 марта:

СЕМЬЯНИН (комедия, реж. Дмитрий Власкин)

Доступен на «Кинопоиске» в опции Start

Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. И действительно, утром он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.

Также в марте:

БУРАТИНО (семейное фэнтези, реж. Игорь Волошин)

Когда к одинокому мастеру по имени Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание, он загадывает сына. Вскоре в доме Карло появляется мальчик, очень умный и весёлый, правда, деревянный. Однажды Буратино понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие с единственной целью — доказать папе, что он хороший сын.

ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (драмеди, реж. Сергей Малкин)

Фильм будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска»

Двое молодых музыкантов, Олег и Серёга, снимают комнаты в обшарпанной московской квартире и мечтают стать рок-звёздами. Однажды ребята получают приглашение выступить на фестивале, но подготовку приходится прервать: на десять дней под их опеку попадает дядя Олега по имени Юра — взрослый мужчина с ментальными особенностями, который не может жить самостоятельно.

«Вампиры средней полосы», 3-й сезон, 6-10 серии (комедия)

Доступен на «Кинопоиске» в опции Start

Много веков в Смоленске обитают вампиры: они чтут закон мирного сосуществования и не охотятся на людей. Глава смоленской «ячейки» — дед Слава, который следит за выполнением обязательств и заботится о своём семействе. Вторая часть финального сезона «Вампиров средней полосы», в котором смоленским вампирам пришлось сойтись в схватке с агрессивной уральской общиной.

«Призраки», 5-й сезон (комедия)

по мультиподписке «Плюс» с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

«Призраки» — история Саманты и Джея, которые бросают все и принимают слегка безумное решение превратить захудалое поместье в симпатичный отель. Их планы омрачает тот факт, что в доме, кажется, водятся призраки. Хотя нет, не кажется, они там реально есть, и вряд ли это мертвое сообщество будет спокойно смотреть на то, как в их «родное» гнездышко вселяются какие-то непонятные личности.

«Соммердаль», 7-й сезон (детектив)

по мультиподписке «Плюс» с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

Дэн Соммердаль расследует убийства в датском прибрежном городке вместе со своей женой, криминалистом Марианной, и лучшим другом, детективом Флеммингом Торпом. Дэна много лет интересовала лишь работа, поэтому Марианна хочет развестись. Вскоре Дэн обнаруживает, что его соперником за ее расположение является не кто иной, как Флемминг. Тем не менее им придется работать сообща, чтобы раскрыть преступления.

«Шальные карты», 3-й сезон (криминальный)

по мультиподписке «Плюс» с «Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

Коул Эллис, отстранённый от должности детектива, провёл последний год на службе в морском патруле, в то время как аферистка Макс Митчелл вела кочевой образ жизни, искусно обманывая всех, кто попадался ей на пути. Но судьба сводит их вместе, когда Макс неожиданно помогает Коулу раскрыть преступление. Теперь у них появляется шанс: мужчина может снова стать детективом, а девушка — избежать тюрьмы. Однако для достижения цели им придётся работать в команде, и у каждого из них свои навыки для раскрытия преступлений. Эллис полагается на привычные методы расследования, а Макс — на обаяние, интриги и хитроумные схемы, которые регулярно выводят напарника из себя.

Фото: кадр из фильма БУРАТИНО