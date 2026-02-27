«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг

Об этом рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева

Студия «Союзмультфильм» утвердила у акционеров новую стратегию развития на 2026-2028 годы. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала председатель совета директоров Юлиана Слащева.

Отмечается, что в рамках ее реализации компания начала трансформацию из «анимационной студии в бренд-холдинг», который выстраивает вокруг каждого проекта «целые продуктовые вселенные».

По словам Слащевой, теперь, помимо традиционной для «Союзмультфильма» анимации, в стратегии заложено развитие производства игровых фильмов и короткого контента, увеличение присутствия в офлайне (через парки, шоу и спектакли), расширение собственного производства игрушек, а также продюсирование видеоигр в качестве сопутствующего продукта.

В частности, важные изменения в рамках новой стратегии затронут анимационные сериалы – они перестанут быть для киностудии «первым продуктом». Мультсериал может выйти уже в третью или даже четвертую очередь, поскольку его производство стоит крайне дорого.

Выручка «Союзмультфильма» в 2025 году составила около 2,5 млрд рублей (+21 год к году). Порядка 80% этой суммы сейчас приносит продажа прав (включая эксклюзивные права на новые проекты и лицензирование), еще 20% – прочие доходы, в числе которых выручка телеканалов («Мультиландия» и «Умка»), доходы от управления «Союзмультклубами», международная дистрибуция и производство игрушек под собственной торговой маркой.