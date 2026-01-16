top banner
Стартовал прием заявок на конкурс ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»

Автор: БК

16 января 2026

Победитель получит приз в размере 1 млн рублей

«Сбер», «Союзмультфильм» и «Школа 21» объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации «Ну, ИИ, погоди!», приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии.

Участникам предлагается создать оригинальный анимационный видеоролик с поздравлением «Союзмультфильма» длительностью от 30 до 60 секунд с использованием отечественных нейросетей на любом этапе – генерации изображений, анимации или сценария. Отмечается, что можно использовать как персонажей «Союзмультфильма», так и своих героев.

Прием конкурсных работ открыт до 10 апреля. Победитель получит приз в размере 1 млн рублей. Более подробная информация доступна на официальном сайте конкурса.

