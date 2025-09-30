top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Сбербанк» стал покупателем пакета акций «Союзмультфильма» у государства

«Сбербанк» стал покупателем пакета акций «Союзмультфильма» у государства

Автор: Илья Кувшинов

30 сентября 2025

Информацию об этом подтвердили в Минфине России

Стал известен покупатель акций «Союзмультфильма» у государства – им стал «Сбербанк». Об этом ТАСС сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

По информации «Ведомостей», права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» не вошли в периметр сделки по приватизации киностудии. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что они принадлежат Госфильмофонду уже несколько лет, а сам «Союзмультфильм» обладает долгосрочной лицензией на управление ее правами. Другие детали сделки Слащева не раскрыла.

Стоит отметить, что приватизация студии в интересах «Сбербанка» планировалась еше в 2019 году, однако тогда сделка по продаже не состоялась, так как в апреле 2022-го финансовый конгломерат попал под санкции.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Август» уступает ленте «В списках не значился»
Подробнее

Новости по теме

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Подробнее
Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
«Союзмультфильм» проиграл суд из-за прав на Чебурашку в Японии
Подробнее
НТВ, «Союзмультфильм» и Кинокомпания ТЕМП сделают полнометражную версию «Ну, погоди!»
Подробнее