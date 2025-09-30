«Сбербанк» стал покупателем пакета акций «Союзмультфильма» у государства

Информацию об этом подтвердили в Минфине России

Стал известен покупатель акций «Союзмультфильма» у государства – им стал «Сбербанк». Об этом ТАСС сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

По информации «Ведомостей», права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» не вошли в периметр сделки по приватизации киностудии. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что они принадлежат Госфильмофонду уже несколько лет, а сам «Союзмультфильм» обладает долгосрочной лицензией на управление ее правами. Другие детали сделки Слащева не раскрыла.

Стоит отметить, что приватизация студии в интересах «Сбербанка» планировалась еше в 2019 году, однако тогда сделка по продаже не состоялась, так как в апреле 2022-го финансовый конгломерат попал под санкции.