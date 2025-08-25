top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»

«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»

Автор: БК

25 августа 2025

Мероприятие прошло в Москве 23 и 24 августа

Киностудия «Союзмультфильм» выступила официальным партнером «Слета аниматоров», который состоялся в Москве 23 и 24 августа.

В частности, генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, куратор культурных проектов студии Павел Шведов и главный режиссер студии Максим Куликов приняли участие в панельной дискуссии от телеканала 2х2 «Авторская анимация: зачем мы всё это делаем?», где обсудили создание, поддержку и продвижение авторских короткометражных мультфильмов.

Помимо этого, Куликов также выступил на Главной сцене форума и рассказал о пути мультсериала «Чемпионы» на экраны: от первых идей и ключевых решений до продакшна, командной работы и финальных правок. 

Ведущий креативный продюсер студии «Союзмультфильм» и режиссер Евгения Жиркова, в свою очередь, выступила в мастерской «Слета» с мастер-классом по всем «подводным камням» профессии: от ошибок, которые мешают проекту, до стандартов качества, которых ждут в реальном продакшене.

Также в «Слете аниматоров» приняли участие руководитель редакции «Союзмультфильма» Марина Кошевая, супервайзер производства Дмитрий Онищенко, руководитель департамента рекламы и продвижения Светлана Фёдорова и руководитель отдела диджитал-продвижения Прокопий Уляшов.

Фото: пресс-служба «Союзмультфильм»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
В Калининграде открылся XIII фестиваль «Короче»
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил жюри питчинга научно-фантастических фильмов и сериалов
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
Дэнни Бойл снимет картину о становлении империи Руперта Мердока
Подробнее
«Марс Медиа» готовит сериальную экранизацию «Бесприданницы»
Подробнее
Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Подробнее
Юбилейная «Ночь кино» откроется в кинотеатре Музея Победы
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
KION готовит сериал «Волшебница» с песнями из мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания»
Подробнее
Драма «Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Пусане
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дети-шпионы» опередили «Ритмы мечты»
Подробнее
Большое путешествие: итоги российского онлайн-проката в июле 2025 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 августа
Подробнее
Официальная касса России: наперегонки с дедушкой
Подробнее

Новости по теме

«Союзмультфильм» проиграл суд из-за прав на Чебурашку в Японии
Подробнее
НТВ, «Союзмультфильм» и Кинокомпания ТЕМП сделают полнометражную версию «Ну, погоди!»
Подробнее
«Союзмультфильм» договорился о сотрудничестве с китайским холдингом China Media Group
Подробнее
«Союзмультфильм» потратит больше 6 млрд рублей на создание собственной супергеройской франшизы
Подробнее
«Союзмультфильм» готовит 3D-мультсериал про Чебурашку
Подробнее