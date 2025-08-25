«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»

Мероприятие прошло в Москве 23 и 24 августа

Киностудия «Союзмультфильм» выступила официальным партнером «Слета аниматоров», который состоялся в Москве 23 и 24 августа.

В частности, генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, куратор культурных проектов студии Павел Шведов и главный режиссер студии Максим Куликов приняли участие в панельной дискуссии от телеканала 2х2 «Авторская анимация: зачем мы всё это делаем?», где обсудили создание, поддержку и продвижение авторских короткометражных мультфильмов.

Помимо этого, Куликов также выступил на Главной сцене форума и рассказал о пути мультсериала «Чемпионы» на экраны: от первых идей и ключевых решений до продакшна, командной работы и финальных правок.

Ведущий креативный продюсер студии «Союзмультфильм» и режиссер Евгения Жиркова, в свою очередь, выступила в мастерской «Слета» с мастер-классом по всем «подводным камням» профессии: от ошибок, которые мешают проекту, до стандартов качества, которых ждут в реальном продакшене.

Также в «Слете аниматоров» приняли участие руководитель редакции «Союзмультфильма» Марина Кошевая, супервайзер производства Дмитрий Онищенко, руководитель департамента рекламы и продвижения Светлана Фёдорова и руководитель отдела диджитал-продвижения Прокопий Уляшов.

Фото: пресс-служба «Союзмультфильм»