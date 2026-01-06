top banner

Съемки нового «Властелина колец» начнутся в мае

Автор: Илья Кувшинов

6 января 2026

Об этом сообщил сэр Иэн Маккеллен, который вновь вернется к роли Гэндальфа

Уже этой весной Энди Серкис приступит к съемкам фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ОХОТА НА ГОЛЛУМА. Об этом сообщил сэр Иэн Маккеллен, который вновь вернется к роли могучего волшебника Гэндальфа.

«Съемки картины начнутся в мае. Это будет фильм про Голлума, режиссером которого выступит сам Голлум. Но я раскрою вам два секрета насчет актерского состава фильма – там есть персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Все остальное – секрет», – шутливо заметил актер.

Предположительно, сюжет ОХОТЫ НА ГОЛЛУМА будет разворачиваться между 111-м днем рождения Бильбо Бэггинса и возвращением Гэндальфа в Шир: в оригинальном романе Джона Р. Р Толкина между этими событиями проходит 17 лет. В частности, за это время волшебник разыскивает Голлума, как одного из хранителей Кольца, в чем ему помогает лидер следопытов Арагорн.

Ожидается, что помимо Вуда и Маккеллена в фильме также появятся Шон Бин и Орландо Блум. Под вопросом остается участие Вигго Мортенсена – ранее инсайдеры утверждали, что студия пыталась омолодить актера, чтобы тот был похож на себя молодого из оригинальной трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, однако из-за некачественного результата команда приняла решение найти на эту роль молодого актера. Официального подтверждения данной информации пока нет.

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ОХОТА НА ГОЛЛУМА запланирован к выходу в мировой прокат на 17 декабря 2027 года.

Фото: кадр из фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Чебурашка 2» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Okko рассказал о новогодних премьерах 
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Предпродажи праздников: последний взгляд на лидеров перед стартом
Подробнее
Итоги 2025 года: сцены из частной жизни
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Premier рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
Лучшие фильмы 2025 года: выбор редакции БК
Подробнее
СТС удалил серию «Ворониных» с упоминанием ЛГБТ*
Подробнее
«Буратино» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Простоквашино» заработало миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Авторские права на ранние версии Плуто и Бетти Буп перешли в США в общественное достояние
Подробнее
Официальная касса России: богатырский лес
Подробнее
Мэрия Москвы рассказала о работе столичной киноиндустрии в 2025 году
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» и второй «Зверополис» сохраняют лидерство
Подробнее
Американская касса: лучший новогодний уикенд после пандемии
Подробнее
«Битва за битвой» взяла главный приз на премии Critics Choice Awards
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 января
Подробнее

Новости по теме

Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.
Подробнее
Инвестиционный фонд Standard General может приобрести телевизионные активы Warner Bros. Discovery
Подробнее
Warner Bros. откажется от нового предложения Paramount в пользу Netflix
Подробнее
Paramount предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros.
Подробнее
Netflix покупает Warner Bros. за $82,7 млрд
Подробнее