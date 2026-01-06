Съемки нового «Властелина колец» начнутся в мае

Об этом сообщил сэр Иэн Маккеллен, который вновь вернется к роли Гэндальфа

Уже этой весной Энди Серкис приступит к съемкам фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ОХОТА НА ГОЛЛУМА. Об этом сообщил сэр Иэн Маккеллен, который вновь вернется к роли могучего волшебника Гэндальфа.

«Съемки картины начнутся в мае. Это будет фильм про Голлума, режиссером которого выступит сам Голлум. Но я раскрою вам два секрета насчет актерского состава фильма – там есть персонаж по имени Фродо и персонаж по имени Гэндальф. Все остальное – секрет», – шутливо заметил актер.

Предположительно, сюжет ОХОТЫ НА ГОЛЛУМА будет разворачиваться между 111-м днем рождения Бильбо Бэггинса и возвращением Гэндальфа в Шир: в оригинальном романе Джона Р. Р Толкина между этими событиями проходит 17 лет. В частности, за это время волшебник разыскивает Голлума, как одного из хранителей Кольца, в чем ему помогает лидер следопытов Арагорн.

Ожидается, что помимо Вуда и Маккеллена в фильме также появятся Шон Бин и Орландо Блум. Под вопросом остается участие Вигго Мортенсена – ранее инсайдеры утверждали, что студия пыталась омолодить актера, чтобы тот был похож на себя молодого из оригинальной трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, однако из-за некачественного результата команда приняла решение найти на эту роль молодого актера. Официального подтверждения данной информации пока нет.

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ОХОТА НА ГОЛЛУМА запланирован к выходу в мировой прокат на 17 декабря 2027 года.

Фото: кадр из фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА