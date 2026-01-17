Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянии

О сделке двух компаний было объявлено 5 декабря

Похоже, Дэвиду Эллисону не удастся привлечь президента США на свою сторону: согласно финансовой отчетности, опубликованной Белым домом, Дональд Трамп недавно приобрел ценные бумаги Netflix и Warner Bros. Discovery.

Покупки на сумму от $250 тыс до $500 тыс были сделаны в два разных дня – 12 и 16 декабря. Напомним, что о сделке Netflix и Warner Bros. было официально объявлено 5 декабря.

Важно отметить, что, по данным Reuters, финансовый портфель президента США находится под независимым управлением сторонних финансовых учреждений: ни Трамп, ни кто-либо из его членов семьи не могут влиять или давать рекомендации насчет потенциальных инвестиций.

Фото: соцсети Белого дома