Warner Bros. Discovery может рассмотреть новое предложение от Paramount о покупке

Автор: Илья Кувшинов

24 февраля 2026

Предполагается, что оно включает в себя цену за акцию выше $31

Сага о продаже Warner Bros. Discovery продолжается. По информации Variety, руководство медиаконгломерата провело минувшую неделю в напряженных переговорах с представителями Paramount Skydance, и, вероятнее всего, рассмотрит новое предложение от компании Дэвида Эллисона.

Тем не менее, подчеркивается, что совет директоров WBD по-прежнему будет рекомендовать акционерам сделку с Netflix, голосование за которую состоится 20 марта.

Финансовые условия нового предложения Paramount также не до конца ясны – предполагается, что оно включает в себя цену за акцию выше $31. Напомним, что прошлые предложения компании Эллисона составляли $30 за акцию и за наличные средства, что уже тогда превышало цифры стриминга под управлением Теда Сарандоса ($27,75 за акцию).

Если Warner Bros. Discovery согласится официально рассмотреть предложение Paramount Skydance, то следующий шаг в этой шахматной партии будет за Netflix: у платформы есть четыре дня, чтобы сравняться с новыми цифрами, или же она может выйти их процесса торгов. Стоит отметить, что ранее Сарандос в интервью Variety отказался обсуждать новое предложение Paramount Skydance, однако добавил, что Netflix уже «неоднократно позволял себе отказываться от чего-либо, давая возможность другим людям переплачивать за вещи».

