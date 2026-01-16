top banner

Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд

Автор: Илья Кувшинов

16 января 2026

Проекты студии будут выходить на платформе по всему миру после окончания кинопроката

В США состоялась еще одна историческая сделка: Netflix и Sony Pictures Entertainment заключили соглашение стоимостью в $7 млрд, по которому проекты студии будут выходить на стриминге по всему миру после кинопроката и демонстрации по модели pay-per-view.

Самое важное в данной сделке: Sony больше не сможет продавать свои проекты международным платформам (локальным стримингам или мейджорам) для онлайн-релизов.

Аналитики отмечают, что лицензионное соглашение не стало неожиданностью – проекты Sony неоднократно попадали в чарты Netflix, а недавний мультфильм КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ от Sony Animation и вовсе оказался самым просматриваемым полнометражным фильмом платформы, а также первым кассовым хитом стриминга в кинотеатрах.

Отмечается, что в рамках новой сделки Netflix также лицензирует отдельные картины и сериалы из библиотеки Sony.

