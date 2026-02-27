top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая

Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая

Автор: Георгий Романов

27 февраля 2026

Военная драма «Малыш» стартовала с четвертой строчки

По предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала картина Сарика Андреасяна СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект заработал чуть больше 26 млн рублей, что должно добавить в копилку фильма примерно 280-300 млн рублей по итогу уикенда. По данным ЕАИС, за четверг на картину было продано в районе 66 тысяч билетов.

Четвертое место чарта забрала лучшая новинка уикенда – военная драма МАЛЫШ (CAO). С результатом в районе 4,8 млн рублей отечественный релиз может рассчитывать на 23-26 млн рублей за четыре дня проката. Посещаемость на старте составила почти 10,8 тысяч зрителей. 

Комедия ДРАНИКИ (AK) начала свой прокат с шестой позиции. За первый день на счету проекта оказалось около 2,3 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 15-17 млн рублей. 

Строчкой ниже расположилась французская драма КУТЮР (CPF). Фильм с Анджелиной Джоли освоил примерно 2,2 млн рублей, что к концу недели должно вылиться в 9-10 млн рублей. 

Отечественная комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP) заняла девятое место таблицы лучших релизов четверга с результатом в 1,7 млн рублей. К концу уикенда фильм с Евгением Цыгановым может положить в свою копилку в районе 10 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Подробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Международная касса: все взоры обращены на Китай
Подробнее
Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26 февраля – 01 марта
Подробнее
В Турции пройдут Дни русского кино
Подробнее