Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая

Военная драма «Малыш» стартовала с четвертой строчки

По предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала картина Сарика Андреасяна СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект заработал чуть больше 26 млн рублей, что должно добавить в копилку фильма примерно 280-300 млн рублей по итогу уикенда. По данным ЕАИС, за четверг на картину было продано в районе 66 тысяч билетов.



Четвертое место чарта забрала лучшая новинка уикенда – военная драма МАЛЫШ (CAO). С результатом в районе 4,8 млн рублей отечественный релиз может рассчитывать на 23-26 млн рублей за четыре дня проката. Посещаемость на старте составила почти 10,8 тысяч зрителей.



Комедия ДРАНИКИ (AK) начала свой прокат с шестой позиции. За первый день на счету проекта оказалось около 2,3 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 15-17 млн рублей.



Строчкой ниже расположилась французская драма КУТЮР (CPF). Фильм с Анджелиной Джоли освоил примерно 2,2 млн рублей, что к концу недели должно вылиться в 9-10 млн рублей.



Отечественная комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP) заняла девятое место таблицы лучших релизов четверга с результатом в 1,7 млн рублей. К концу уикенда фильм с Евгением Цыгановым может положить в свою копилку в районе 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ