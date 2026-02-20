Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать

«Король и Шут. Навсегда» и «Красавица» попали в первую тройку

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала семейная картина СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект записал на свой счет около 32 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на 420-450 млн рублей по итогу уикенда. По данным ЕАИС, за четверг на картину было продано в районе 84,3 тыс билетов.



Серебро чарта отошло фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG). Новинка освоила в первый день проката примерно 15 млн рублей, что должно вылиться в сборы в районе 120-150 млн рублей к концу недели. Посещаемость на старте составила почти 31 тыс зрителей.



Третье место таблицы с результатом в 9,6 млн рублей досталось еще одной новинке – исторической ленте КРАСАВИЦА (VLG). За четыре дня проката эти цифры могут превратиться в 120-150 млн рублей – в зависимости от того, насколько активной окажется семейная аудитория на сеансах картины.



Также в топ-10 официального кинопроката попали хоррор АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА (EXP) и шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА (CP) с 1,7 млн и 1,4 млн рублей соответственно. К вечеру воскресенья в копилке обоих релизов может оказаться по 10-12 млн рублей.



