Обзор новинок проката на уикенде 19 – 22 февраля

Главным предложением уикенда станет драма КРАСАВИЦА (VLG), отвечающая сразу нескольким запросам аудитории. Это и фильм в военном сеттинге с патриотичным сюжетом и героическими поступками персонажей, какой можно было ожидать к 23 февраля, и семейное кино, посвященное не боевым действиям, а жизни в блокадном Ленинграде, но без погружения в реализм. И даже немного сказка, потому что главная героиня – бегемотиха – сама с помощью Марии Ароновой рассказывает свою историю, а заодно по-доброму веселит зрителя. Релиз масштабно поддерживает ВГТРК, поэтому можно ориентироваться на стартовые показатели фильмов ПАЛЬМА (104 млн рублей и 408 тысяч зрителей) и ПАЛЬМА 2 (146 млн рублей и 382 тысяч зрителей).

Дмитрий Некрасов: «Зритель ждет эмоциональное, но не травмирующее историческое кино с говорящим животным, понятной дугой героя и миксом слез и улыбок: аккуратный по картинке блокадный Ленинград, воссозданный зоосад, узнаваемые актеры, трогательные сцены с животными и финальное ощущение светлой надежды и гордости, а не тяжелой безысходности».

Свою фанбазу призовут в кино «Король и Шут»: как музыкальная группа, так и популярный сериал. Полнометражное продолжение КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG) – это представитель редкого в России жанра мрачного фэнтези с опорой на музыкальное творчество известного коллектива. Мощная промоподдержка со стороны «Кинопоиска» формирует высокий рейтинг ожидания. Можно предполагать всплеск интереса к новинке на первом уикенде, а вот как она покажет себя на длинной дистанции, напрямую зависит от «сарафана». Кассовыми ориентирами являются другие фильмы из франшиз стриминга: МАЙОР ГРОМ: ИГРА (161 млн рублей и 399 тысяч зрителей на старте) и МАЖОР В ДУБАЕ (176 млн рублей и 362 тысячи зрителей после первых выходных).

Еще один релиз для всей семьи, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (NKI), в большей мере ориентирован на учеников средних классов, которые смогут сравнить себя с главными героями – школьниками, попавшими в прошлое. Движок сюжета – спортивные соревнования, что еще больше сужает аудиторию. Можно предположить, что фильм в большей степени заинтересует мальчиков. Однако их отцов может привлечь присутствие в ленте Александра Овечкина. В совокупности это позволяет прогнозировать сборы на уровне картин ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (58 млн рублей и 182 тысячи зрителей на старте) и КАПИТАН КРЮК (51 млн рублей и 129 тысяч зрителей за первый уикенд).

Сразу две остросюжетных картины словно делят между собой аудиторию на мужскую и женскую – по ориентиру на главных героев. В фильме ГУАНТАНАМЕРА (СP) Сергей Шакуров отправляется на Кубу, чтобы разобраться с обидчиками внучки и исправить ошибки молодости. Эффектный экзотичный сеттинг и явные отсылки к боевикам с Лиамом Нисоном позволяют предположить, что ленту оценят преимущественно мужчины постарше. Опорой для прогноза служат такие аналоги, как ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (30,5 млн и 84,5 тысяч зрителей на старте) и ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (23 млн рублей и 57 тысяч зрителей по итогам первого уикенда).

Камерный триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (AK) демонстрирует скорее силу женского коварства и интеллекта. Героиня Юлии Снигирь устраивает смертельную игру с мужем, его любовницей и ее партнером. Преимущественно диалоговая картина делает ставку на исключительно звездный актерский состав и выразительный визуальный стиль, что, предположительно, выше оценят женщины. Поэтому можно прогнозировать сборы на уровне таких аналогов, как СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (22,4 млн рублей и 71 тысяча зрителей на старте) и ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (43,3 млн рублей и 88 тысяч зрителей по результатам первых выходных).

Вероника Скурихина: «Остросюжетность будет рождаться не столько из физических событий, сколько из непредсказуемых реакций героев, преимущественно вербальных. Отдельный интерес вызывает актерская игра: традиционно такие камерные картины склоняются к театрализованности, а это значит, что можно ждать на экране перформанс, а не рядовое бытовое существование».

Среди фильмов ужасов на этой неделе особенно выделяется фолк-хоррор ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА (PVZGL). Фестивальный шлейф, участие известного актера Дева Пателя, затягивающая внутрь атмосфера и не самые очевидные сюжетные твисты сможет высоко оценить, в первую очередь, взыскательная публика в крупных городах. Ближайшими ориентирами по сборам видятся схожие релизы РОД МУЖСКОЙ (6,4 млн рублей и 19,2 тысячи зрителей на старте) и ЗАМРИ (8,5 млн рублей и 19,7 тысяч зрителей за первый уикенд).

Вероника Скурихина: «ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА – проект, захватывающий внимание как визуальным рядом, так и сюжетом. Даже по трейлеру понятно: этот фильм создан для большого экрана. И хочется верить, что потенциальная публика тоже считает этот посыл».

В числе перевыпусков на этой неделе ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ (INK) Дэвида Линча. Также в прокат выйдут хоррор АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА (EXP), французский мультфильм ЛЕГЕНДЫ (PRD), стартует превью канадского ромкома ЛЮБОВНЫЙ АПОКАЛИПСИС (RR), хорошо принятая на Венецианском кинофестивале драма МОЛЧАЛИВЫЙ ДРУГ (RUR) и китайская анимация СУПЕР МИШКА И ЕГО КОМАНДА (KNLG).

В пиратском сегменте будет работать костюмная мелодрама ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ с Марго Робби в главной роли. Лента, в первую очередь, привлечет внимание молодой городской аудитории, преимущественно женщин.

Фото: кадр из фильма КРАСАВИЦА

17.02.2026 Автор: Вероника Скурихина