Обзор изменений графика релизов на неделе 9 – 15 февраля 2026 года

Много новинок от разных прокатчиков

На минувшей неделе дистрибьютор «Каро Премьер» заявил даты трех новых релизов. Лента ХЕЙТЕР появится в кинотеатрах 9 апреля, военная драма СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА планируется к выходу 7 мая, а комедия КАССА НЕВЕСТ – 16 июля.

«Атмосфера Кино» определилась с датой выхода двух проектов. Продолжение музыкального байопика РУКИ ВВЕРХ 2 появится на экранах 15 октября, а картина УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ – 1 октября.

«СБ Фильм» также анонсировал выпуск двух новых фильмов. Мистическая мелодрама МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН увидит свет 12 марта, а экшн-комедия КИЛЛЕР НА ВСЮ ГОЛОВУ выйдет на большие экраны на неделю позже, 19 марта.

Дистрибьютор Ray of Sun Pictures заявил дату старта исторического проекта ТАМЕРЛАН. Картина запланирована к выходу 2 апреля. Другой проект прокатчика, криминальная комедия АФЕРА ПО-РУССКИ, которая должна была выйти 12 марта, пока выбыла из графика релизов.

Компания «Пионер» запланировала выход двух новых полнометражных версий аниме-сериала ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. Первая часть дилогии выйдет 26 февраля, а ФИЛЬМ 2 – 12 марта.

Шпионский боевик ФАНТОМ УБИЙЦЫ был передвинут компанией TenLetters с 12 февраля на две недели вперед, на 26 февраля.

Драма АДРЕНАЛИН, снятая в республике Дагестан, будет выпущена компанией Cinemaus Studio 2 апреля.

Компания A-One Films заявила на 30 апреля картину Паоло Соррентино ГРАЦИЯ, которая в прошлом году на Венецианском кинофестивале получила Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль для Тони Сервилло.

Компания «Ракета Релизинг» заявила на 12 марта хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. СУМЕРКИ.

К24 заявила дату перевыпуска фильма Павла Лунгина ОСТРОВ. Культовая картина вновь появится в кинотеатрах 19 марта. В свою очередь, компания «Иноекино» вернет на большие экраны триллер УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. Перевыпуск фильма Йоргоса Лантимоса состоится 26 марта.

«КИНО.АРТ.ПРО» заявил на 14 марта релиз ТЕАТР В КИНО: ПРИНЦ И НИЩИЙ.

Фото: кадр из фильма УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ