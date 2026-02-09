На Супербоуле показали трейлеры «Миньонов и монстров», «Приключений Клиффа Бута» и многое другое

Стоимость премиального рекламного слота в этом году составила $10 млн

Минувшей ночью в Калифорнии прошел финал национального турнира по американскому футболу между командами «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Финал Супербоула остается главным спортивным событием года для жителей США, именно поэтому студии представляют свои самые важные релизы ближайших месяцев в рекламных паузах во время данной трансляции. Средняя стоимость 30-секундного рекламного слота в этот раз повторила рекорд прошлого года в $8 млн, в то время как стоимость примиальных слотов превысила $10 млн.

В число картин, рекламные ролики которых показывались в перерывах во время самой игры, вошли фантастический триллер Стивена Спилберга ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ (Universal), новая история из вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ (Disney), седьмая часть легендарного хоррора КРИК (Paramount), фантастический блокбастер с Райаном Гослингом ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» (Amazon MGM), новый оригинальный мультфильм Pixar ПРЫГУНЫ (Disney), следующая глава анимационной франшизы Illumination МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ (Universal), сиквел анимационного хита СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО (Universal / Illumination) и комикс СУПЕРГЕРЛ (DC Studios / Warner Bros.) Также был показан тизер предстоящего проекта Дэвида Финчера ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛИФФА БУТА по сценарию Квентина Тарантино с участием Брэда Питта.

Аудитории Супербоула традиционно было представлено и множество звездных реклам, среди которых можно выделить стилизованный под старые хорроры ролик для платформы Squarespace, снятый Йоргосом Лантимосом с Эммой Стоун, ТВ-спот Skittles с участием Элайджа Вуда в роли единорога, а также спот с участием Бена Стиллера для сервиса доставки Instacart.

Фото: кадр из мультфильма МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ