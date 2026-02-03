top banner

«VK Видео» меняет методику подсчета смотрения контента

Автор: Илья Кувшинов

3 февраля 2026

Ожидается, что она будет распространяться только на новые просмотры

Платформа «VK Видео» внедрила новый подход к методике подсчета просмотров длинных видео – теперь они будут засчитываться после пяти секунд смотрения контента.

Отмечается, что новая логика подсчета дает возможность точнее отражать интерес аудитории к контенту и делает показатель просмотров эффективным инструментом для авторов и рекламодателей.

По словам вице-президента музыкальных и видеосервисов VK Николая Дуксина, порог в пять секунд был выбран в соответствии «с лучшими практиками видеохостингов во всем мире».

Также подчеркивается, что новая методика будет распространяться только на новые просмотры, а прошлые данные сохранятся без изменений.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январе
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»
Подробнее
Wink подвел итоги 2025 года
Подробнее
КИОН рассказал о новинках февраля
Подробнее
Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительстве
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраля
Подробнее
Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»
Подробнее
«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США
Подробнее
Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 год
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе проката
Подробнее
Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу Дапкунайте
Подробнее
Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
«НМГ Кинопрокат» вернулся в тройку лидеров по итогам 2025 года
Подробнее

Новости по теме

Марианна Максимовская назначена гендиректором «VK Видео»
Подробнее