«VK Видео» меняет методику подсчета смотрения контента
Автор: Илья Кувшинов
3 февраля 2026
Ожидается, что она будет распространяться только на новые просмотры
Платформа «VK Видео» внедрила новый подход к методике подсчета просмотров длинных видео – теперь они будут засчитываться после пяти секунд смотрения контента.
Отмечается, что новая логика подсчета дает возможность точнее отражать интерес аудитории к контенту и делает показатель просмотров эффективным инструментом для авторов и рекламодателей.
По словам вице-президента музыкальных и видеосервисов VK Николая Дуксина, порог в пять секунд был выбран в соответствии «с лучшими практиками видеохостингов во всем мире».
Также подчеркивается, что новая методика будет распространяться только на новые просмотры, а прошлые данные сохранятся без изменений.
