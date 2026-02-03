«VK Видео» меняет методику подсчета смотрения контента

Ожидается, что она будет распространяться только на новые просмотры

Платформа «VK Видео» внедрила новый подход к методике подсчета просмотров длинных видео – теперь они будут засчитываться после пяти секунд смотрения контента.

Отмечается, что новая логика подсчета дает возможность точнее отражать интерес аудитории к контенту и делает показатель просмотров эффективным инструментом для авторов и рекламодателей.

По словам вице-президента музыкальных и видеосервисов VK Николая Дуксина, порог в пять секунд был выбран в соответствии «с лучшими практиками видеохостингов во всем мире».

Также подчеркивается, что новая методика будет распространяться только на новые просмотры, а прошлые данные сохранятся без изменений.