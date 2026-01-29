Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Спин-офф «Ходячих мертвецов», финал «Ночного администратора», «Грабь награбленное»

В феврале пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут финал второго сезона криминальной драмы «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном, cпин-офф «Ходячих мертвецов», детективные сериалы «Молодой Морс», «Красная дверь» и «Грабь награбленное», а также многое другое.

С 1 февраля:

«Ночной администратор», 2-й сезон (криминальный триллер)

финал сезона

Бывший британский солдат Джонатан Пайн работает администратором в роскошном отеле, но его жизнь кардинально меняется, когда его втягивают в мир шпионажа. Во втором сезоне Пайн давно похоронил прошлое и живет под именем Алекс Гудвин, тихо руководя скромным подразделением MI6. Но случайная встреча с бывшим наемником вновь втягивает его в игру, где ошибки стоят слишком дорого. Так он сталкивается с бизнесменом из Латинской Америки по имени Тедди Дос Сантос, чьи сделки с оружием могут раскачать целую страну. В Колумбии Пайн получает неожиданную союзницу – Роксану Боланьос, женщину, которая помогает ему проникнуть в опасную преступную сеть.

С 5 февраля:

«Молодой Морс», 1-2-й сезоны (детектив)

Оксфорд начала 1960-х – город туманов и колоколен, где преступления прячутся за вычищенными фасадами. Молодой констебль Индевор Морс только начинает службу и еще не знает, какую цену придется заплатить за стремление доводить дела до конца. Его напарником становится опытный детектив с жестким нравом и неожиданно тонким чувством юмора. Между ними постепенно возникает сложная связь, наполненная наставничеством, спорами и взаимным уважением. Каждое расследование проверяет Морса на прочность, обнажая его одиночество, принципиальность и болезненную честность.

С 9 февраля:

«Молодой Морс», 3-4-й сезоны (детектив)

С 11 февраля:

«Красная дверь», 1-й сезон (фэнтезийный триллер)

В центре истории – комиссар полиции Леонардо Калиостро. Во время спецоперации по поимке наркодилера он погибает, и вместо того, чтобы уйти в загробный мир через призрачную дверь, его дух остается на земле. В этом же мире к Калиостро приходит видение из будущего, в котором его жене Анне угрожает его собственный убийца. Единственный человек, который может видеть и слышать Леонардо, – 17-летняя девушка-медиум Ванесса. Она становится его «глазами» и «руками» в мире живых, и только с ее помощью герой сможет спасти свою возлюбленную.

С 12 февраля:

«Молодой Морс», 5-й сезон (детектив)

С 16 февраля:

«Молодой Морс», 6-й сезон (детектив)

С 18 февраля:

«Красная дверь», 2-й сезон (фэнтезийный триллер)

С 19 февраля:

«Молодой Морс», 7-8-й сезоны (детектив)

С 20 февраля:

«Бойтесь ходячих мертвецов», 1-2-й сезоны (ужасы)

Конец света начинается не со взрывов, а с тревожных новостей и странной тишины на улицах Лос-Анджелеса. Мир медленно сходит с ума, и первой это чувствует Мэдисон Кларк – школьный психолог и мать, воспитывающая двоих детей. Ее новый супруг Трэвис Манава – учитель, пытающийся построить новую жизнь из обломков старой, а заодно поднять сына от прошлого брака. Их привычные проблемы меркнут, когда мировой порядок рушится, а страх становится чем-то обыденным.

С 26 февраля:

«Грабь награбленное», 1-й сезон (криминальный)

Авантюрный сериал рассказывает о банде профессиональных преступников, возглавляет которую бывший страховой агент Нейтан Форд. Как и средневековый герой Робин Гуд, он уверен, что нечестно заработанными деньгами надо делиться. В поле зрения мужчины и его четырех напарников попадают не только олигархи и чиновники-взяточники, но и музыканты, не брезгующие плагиатом, кандидаты в президенты, порочные священники и лжеблаготворители. Разумеется, по их следам идет полиция, а Нейтану нужно сделать всё, чтобы обхитрить еще и ее.

Также в феврале:

«Красная дверь», 3-й сезон (фэнтезийный триллер)

«Наказание для храброго героя» (аниме)

новые серии

Самое страшное из наказаний – не быть заточенным в тюрьму на пожизненный срок и не лишиться жизни, а быть… приговоренным к геройству! Главных мировых злодеев отправляют сражаться на вечный бой с владыкой демонов, и даже смерть не избавит их от этой почетной участи. Только после того, как все адские сущности будут побеждены, преступники наконец-то смогут обрести свободу. Дерзкий преступник из аниме-сериала «Наказание для храброго героя» по имени Зайло, боец из 9004-го штрафного отряда, волей случая встречает богиню, которая просит встать на ее защиту. Правила игры резко меняются, но шанс на свободу всё так же далек. Или нет?

«Смертельная игра ради еды на столе» (аниме)

новые серии

Приключенческое аниме рассказывает о девушке по имени Юки, которая участвует в смертельных испытаниях с одной целью: одержать 99 побед подряд, чтобы прокормить себя. В этих играх на выживание, где на кону стоит всё и даже немного больше, самое главное – помнить, ради чего ты сражаешься. Здесь границы между добром и злом могут быть размыты, и желание спастись легко может перерасти в жажду соперничества.

«Адский рай», 2-й сезон (аниме)

новые серии

Для Габимару, легендарного убийцы из Ивагакуре, мир – это место, где всё решается холодной головой и жесткой рукой. Теперь же он оказался на грани гибели: казнь уже назначена, побег невозможен, а жизнь висит на волоске. Единственный шанс вырваться – отправиться на скрытый от всех остров, где, по слухам, находится эликсир бессмертия. Но это место не знает пощады: здесь сбываются самые жуткие кошмары.

«Звездное дитя», 3-й сезон (аниме)

новые серии

Мальчик Аква и девочка Руби – дети-близнецы известной исполнительницы по имени Ай Хосино. Ребята помнят, кем они были в прошлой жизни — врачом и его пациенткой. А еще и фанатами своей будущей мамы. Когда им было по три года, обезумевший поклонник убил ее. Со временем герои поняли, что их отец тоже был суперзвездой, но чтобы добраться до него, им самим надо стать айдолами. В третьем сезоне Руби сталкивается с шокирующей правдой о том самом дне, когда она со своим братом появилась на свет. Героиню переполняет ненависть, а чувство мести берет верх над всеми остальными. Она продолжает взбираться на самую вершину мира шоу-бизнеса, чтобы заработать славу и авторитет, а Аква всеми силами пытается раскрыть тайну их биологического отца. Но даст ли правда успокоение?

«Адский учитель Нубэ» (аниме)

новые серии

Добро пожаловать в самую обычную начальную школу. За одним исключением. В ней работает самый интересный и необычный преподаватель в Японии — Нубэ. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет… демон! Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает ее и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ. Да уж, за такую работу по защите школы учителю-экзорцисту точно должны были бы приплачивать!

«Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире» (аниме)

новые серии

Ямада Кенчи – обычный офисный работник, проводящий каждую свободную минуту за играми. Его хобби – проходить в ускоренном режиме самые долгие и непопулярные тайтлы. Однажды ему на глаза попадается сайт, который ведет его в игру с «адским режимом». Запустив его, он попадает в новый для себя мир, где его зовут Аллен и все воспринимают парня как великого воина. Герою приходится соответствовать этому званию и сражаться, ведь выйти из игры он сможет, только если пройдет ее до конца живым и невредимым.

Фото: кадр со съемок сериала «Грабь награбленное»