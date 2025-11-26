Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Сандокан: Принц пиратов», «Тайна острова Скриббли-Гам» и новые аниме

Главной новинкой, которая появится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» в декабре», станет приключенческий сериал «Сандокан: Принц пиратов» с Джаном Яманом, Эдом Вествиком и Джоном Ханной. Премьера проекта на платформе состоится одновременно со всем миром, 2 декабря.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут драматический триллер «Тайна острова Скриббли-Гам», продолжение мистического сериала «Санктуарий: История ведьмы», новые аниме и многое другое.

Со 2 декабря:

«Сандокан: Принц пиратов» (приключенческая драма)

Действие разворачивается в середине XIX века на острове Борнео в Юго-Восточной Азии, чье население находится под гнетом британских войск. Сандокан – пират, который зарабатывает на жизнь грабежами богатых чужестранцев и помогает местным жителям. Случайная встреча с Марианной, дочерью британского консула, разжигает в его сердце огонь любви. Однако охотник на пиратов лорд Брук, скрывающий тайну своего происхождения, не может допустить их союза. Две силы сходятся в битве за любовь прекрасной дамы и свободу целого острова.

С 8 декабря:

Reincarnated as a Sword (аниме)

Главный герой после смерти перерождается в… острый меч и начинает помогать девушке-воительнице обрести свободу. Согласно теории реинкарнации, после смерти наши души не погибают, а переселяются в новую телесную оболочку. Но что, если придется переродиться в… холодное оружие, надежное и могущественное? Именно такая участь и ждет главного героя – он помнит свою предыдущую жизнь, но позабыл свое имя. Скитаясь по опасным землям, он ищет того, кому сможет верно служить, и однажды становится свидетелем нападения двухголового медведя на караван работорговцев. В яростной схватке главный герой помогает молодой девушке по имени Фран одолеть зверя и вырваться из рабства. Девушка нарекает меч «Мастером», и с этого момента их судьбы переплетаются.

С 11 декабря:

«Держись от него подальше» (документальный)

Тру-крайм-проект рассказывает о мужчине с целым ворохом порочных тайн. Его зовут Брэндон, и когда девушка Эмбер знакомится с ним в интернете, то ей он кажется самым прекрасным, нежным и заботливым человеком на свете. Еще чуть-чуть – и она будет готова выйти за него замуж. Но когда на ее пути возникает его бывшая жена Афина, все переворачивается с ног на голову. Вместе они узнают, что за прекрасным фасадом скрывается профессиональный манипулятор и лжец. Подруги по несчастью запускают совместный подкаст и вскоре находят множество жертв Брэндона… Но будут ли девушки готовы вступить в открытое противостояние с ним?

С 15 декабря:

«Все исправить», 1 и 2 сезоны (криминальный триллер)

Подросток по имени Дэниел Холден был осужден за убийство своей 16-летней подруги. Почти 20 лет он провел в камере для смертников, а потом благодаря усовершенствованным методам определения ДНК оказалось, что преступником был совсем другой человек, и его отпустили… Из мира 1990-х он попадает в 2010-е – эпоху смартфонов, быстрого интернета, социальных сетей и толерантности. Маленький городок в штате Джорджия, в который он возвращается, погружается в хаос. Многие из осудивших Дэниела поднялись по карьерной лестнице и не готовы терять уважение в обществе, которое они завоевали на лжи. Однако молодой мужчина намерен найти настоящего убийцу и наказать тех, кто был с ним несправедлив.

С 18 декабря:

Teasing Master Takagisan, 3-й сезон (аниме)

Ученики средней школы Нисиката и Такаги – соседи по парте. Такаги – любительница неловких розыгрышей и шуток, объектом которых постоянно становится Нисиката. Он то краснеет, то злится, то пытается взять реванш, но каждый раз что-то идет не по плану! Что же прячется за упрямством Такаги и ее шутками? Может, Нисиката – не жертва пранков, а до него просто не доходят самые очевидные намеки? Вдруг за образом неприступной одноклассницы скрывается нежная и стеснительная натура?

TEASING MASTER TAKAGISAN THE MOVIE (аниме)

Для Такаги и Нисикаты средняя школа подходит к концу, и от дальнейшего будущего как-то неспокойно на душе: то радостно, то тревожно. В последний учебный день главным героям суждено отвлечься от этих мыслей: они находят котенка по имени Хана. Друзья решают сами позаботиться о котенке, пока не найдут его маму. Это история о тесной дружбе, ответственности и… смешных розыгрышах.

С 26 декабря:

Ya Boy Kongming! (аниме)

Кунмин Чжугэ – гениальный полководец, чья жизнь состояла из бесчисленных битв, безумных интриг и коварства. Оказавшись на смертном одре, он мечтал только об одном: пожить хоть немного в мирное время. А заветным желаниям порой суждено исполняться. Древний Китай сменяется современным Токио, а вместо изнурительных сражений в жизнь военачальника приходят дикие тусовки. Древний полководец сражается не с помощью меча, а благодаря своим хитрости и харизме. Он мастерски адаптировался к бешеному ритму неонового Токио. И все же чего-то в его новой жизни не хватает…

Также в декабре:

«Тайна острова Скриббли-Гам» (драма)

Однажды девушка Софи узнает печальную и вместе с тем воодушевляющую новость: умерла Конни, двоюродная бабушка ее бывшего парня, которая завещала ей целый остров. Главная героиня решает переехать жить в это место, уже давно ставшее туристической изюминкой. Ее соседями становятся родственницы Конни, которые не очень рады приезду Софи. Девушка сталкивается со множеством секретов своего нового дома, одним из которых является исчезновение молодой пары несколько десятилетий назад. Что случилось с ними и какие скелеты спрятаны в шкафах у островитянок?

«Санктуарий: История ведьмы», 2-й сезон (триллер)

Действие второго сезона начинается спустя год после травмирующих событий из финала первой части. Сара Фенн и ее дочь Харпер живут в Шотландии, скрывая свои колдовские способности. Но надвигается беда: новое законодательство против ведьм привело к росту числа преступлений на почве ненависти. Саре приходится вернуться в родной ей Санктуарий по настоянию высшего магического ордена. Здесь снова все неспокойно: происходит загадочное убийство, которое привлекает в город старшего инспектора Мэгги Найт.

ДУА ЛИПА. НОЧЬ МУЗЫКИ В АЛЬБЕРТ-ХОЛЛЕ (документальный)

Дуа Липа – одна из самых главных поп-певиц современности. В 2024 году в Королевском Альберт-холле, самой престижной концертной площадке Лондона, состоялось ее шоу в рамках продвижения музыкального альбома «Радикальный оптимизм». Вместе с живым оркестром из 53 человек под управлением Бена Фостера и хором певица исполнила свои главные хиты, а почетным гостем стал легендарный музыкант Элтон Джон.

Фото: кадр со съемок сериала «Сандокан: Принц пиратов»