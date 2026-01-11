«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на одиннадцатый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 05:30 (мск) 11 января, кассовые сборы ленты БУРАТИНО составили 2 млрд рублей.

В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на одиннадцатый день проката ленты.

Фильм Игоря Волошина стал шестнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и третьим за 2026 год – ранее он также покорился сказкам ЧЕБУРАШКА 2 и ПРОСТОКВАШИНО.

Фото: кадр со съемок фильма БУРАТИНО