«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Автор: БК
11 января 2026
Покорение знакового рубежа случилось на одиннадцатый день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 05:30 (мск) 11 января, кассовые сборы ленты БУРАТИНО составили 2 млрд рублей.
В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на одиннадцатый день проката ленты.
Фильм Игоря Волошина стал шестнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и третьим за 2026 год – ранее он также покорился сказкам ЧЕБУРАШКА 2 и ПРОСТОКВАШИНО.
Фото: кадр со съемок фильма БУРАТИНО
