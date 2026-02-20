Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Автор: Илья Кувшинов
20 февраля 2026
Режиссером и автором сценария картины выступила Шарлотта Колберт
Марк Эйдельштейн обзавелся новым зарубежным проектом – по информации Variety, актер отснялся в биографической ленте BECOMING CAPA, которая рассказывает о знаменитых военных фотографах Герде Таро и Роберте Капе.
Роль Таро в картине досталась Эстер МакГрегор (ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА). В актерском составе проекта также задействованы Эмили Кэри, Уильям Гао, Набхан Ризван, Росси де Пальма, Клеманс Поэзи и Дэнни Хастон.
Режиссером и автором сценария выступила Шарлотта Колберт (ОНА БУДЕТ). Утверждается, что съемки уже завершены – работа над лентой прошла в Бильбао, Мадриде и Париже.
Сейчас BECOMING CAPA находится на этапе постпродакшена.
Фото: кадр со съемок фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
