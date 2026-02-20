Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе

Режиссером и автором сценария картины выступила Шарлотта Колберт

Марк Эйдельштейн обзавелся новым зарубежным проектом – по информации Variety, актер отснялся в биографической ленте BECOMING CAPA, которая рассказывает о знаменитых военных фотографах Герде Таро и Роберте Капе.

Роль Таро в картине досталась Эстер МакГрегор (ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА). В актерском составе проекта также задействованы Эмили Кэри, Уильям Гао, Набхан Ризван, Росси де Пальма, Клеманс Поэзи и Дэнни Хастон.

Режиссером и автором сценария выступила Шарлотта Колберт (ОНА БУДЕТ). Утверждается, что съемки уже завершены – работа над лентой прошла в Бильбао, Мадриде и Париже.

Сейчас BECOMING CAPA находится на этапе постпродакшена.

