«Контент-клуб» и «Синема парк» заключили мировое соглашение

Экс-офис Sony Pictures отказался от взыскания с киносети 126 млн рублей

Экс-офис Sony Pictures и структура «Синема парк» заключили мировое соглашение по вопросу взыскания с киносети 126 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил первое мировое соглашение в серии судебных разбирательств между экс-офисом голливудской студии Sony Pictures в России (ООО «Контент-клуб») и структурой киносети «Синема парк» – ООО «Райзинг стар медиа». Это следует из постановления, размещенного в картотеке арбитражных дел. Интересы «Контент-клуба» представляла юридическая фирма BGP Litigation.

Истцом в рамках иска, по которому утверждено мировое соглашение, выступал «Контент-клуб». В декабре 2025 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать в его пользу 126 млн рублей с учетом суммы задолженности и неустойки. В рамках мирового соглашения «Контент-клуб» отказался от требований о взыскании указанной суммы, следует из картотеки арбитража. Девятый арбитражный апелляционный суд также отменил решение суда первой инстанции и прекратил производство по этому делу.

В то же время другие судебные разбирательства компаний продолжаются. Суд по интеллектуальным правам принял к производству кассационные жалобы «Контент-клуба» по трем искам, связанных с «Синема парком». В феврале 2026-го Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с «Синема парка» 179,5 млн рублей основного долга в пользу «Контент-клуба», но в остальной части иска – 292,1 млн руб. истцу суд отказал. Тот же суд оставил в силе решения по двум искам структур «Синема парка» к «Контент-клубу», согласно которым экс-офис Sony Pictures должен был в совокупности выплатить киносети 782 млн рублей.

Весной 2022 года после ухода голливудских студий с российского рынка некоторые российские киносети перестали платить мейджорам за уже вышедшие фильмы. Экс-офис Sony Pictures в России предоставил в начале 2022-го «Синема парку» лицензии на показ трех фильмов – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, ВЕНОМ 2 и АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, отмечал в суде представитель «Контент-клуба». По его словам, по каждому из этих релизов в рамках рамочного лицензионного соглашения между компаниями было заключено более 380 соглашений о публичном показе, в которых были определены период проката и порядок расчета прокатной платы. «Синема парк» во исполнение соглашений готовил акты о показе с указанием результатов проката и размера платы для дистрибьютора, но в какой-то момент в «Синема парке» решили, что «не должны ее перечислять», также пояснил представитель «Контент-клуба» в суде. Представитель «Синема парка» же отмечал, что «Контент-клуб» не представил «доказательств направления счетов».

Поводом для исков структур «Синема парка» к «Контент-клубу» стала претензия об упущенной киносетью выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, пояснял представитель «Синема парка» в суде.

