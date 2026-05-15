Драму «Станция» от Okko и «Среды» покажут на Каннском кинофестивале

Международный проект компаний вошел в программу «Неделя критики»

18 мая в рамках 79-го Каннского кинофестиваля в конкурсной программе «Неделя критики» состоится мировая премьера полнометражной драмы СТАНЦИЯ. Сопродюсерами фильма стали онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда». Позднее проект эксклюзивно появится в Okko.

Действие картины разворачивается в Йемене. Главная героиня Лаял управляет уникальной автозаправочной станцией, предназначенной только для женщин. Заправка служит одним из немногих по-настоящему безопасных мест в стране, раздираемой ужасами гражданской войны. Здесь действуют простые правила: никаких мужчин, никакого оружия и никакой политики. Помимо заправки, Лаял еще должна заботиться о младшем брате. Мальчик все чаще пытается выйти из-под ее опеки и самостоятельно выбрать свое будущее. Внезапное появление старшей сестры меняет равновесие в семье и заставляет Лаял серьезно пересмотреть свои планы.

СТАНЦИЯ стала полнометражным художественным дебютом Сары Ишак, номинантки «Оскара» в 2024 году, и уже получила приз Венецианского фестиваля за лучший проект на стадии постпродакшна. В этом году картина вошла в число семи проектов конкурсной программы «Недели критики» в Каннах, которая традиционно открывает новые имена в мировом кино.

Фильм основан на реальных событиях, свидетелем которых стала Сара в своем родном городе Сане. Там действительно работала подобная автозаправочная станция, ставшая своеобразным клубом, местом встреч для женщин из совершенно разных слоев общества и регионов страны, объединившихся ради того, чтобы спасти свои семьи. По словам режиссера, СТАНЦИЯ — это история не столько о войне, сколько о людях, которые с достоинством, невероятной силой духа и долей юмора проходят через страшные события.

Над СТАНЦИЕЙ работала продюсерская компания ONE TWO Films, чьи проекты неоднократно привлекали внимание крупнейших кинофестивалей: СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ получил два Золотых глобуса, четыре номинации на «Оскар» и четыре награды Канн, УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» взял Золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль.

Для Okko и компании «Среда» фильм СТАНЦИЯ стал продолжением совместной работы в международном направлении. «Диалог с авторами и творцами на больших европейских смотрах и конкурсах дает нам возможность не только транслировать и прокатывать зарубежные проекты в России, но и позволяет продвигать наши фильмы и сериалы, представляя их на именитых мировых площадках», – замечает генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

«Меня всегда волновала и тревожила природа и последствия такого жуткого социального явления, как гражданская война. На мой взгляд, это самая острая конфликтная фаза, в которой может оказаться человек и его семья, – считает продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов. – Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию за изучение этого феномена в литературе. Сара Ишак — очень интересный режиссер — была номинирована на «Оскар». Это говорит о том, что гражданская война имеет высшую конфликтную точку в жизни человека и, как следствие, в литературе».

Самый свежий на данный момент зарубежный проект Okko и «Среды» ― ироничная драма и последняя прижизненная работа немецкого режиссера Вольфганга Беккера БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ, ставшая фильмом закрытия Московского международного кинофестиваля.

Ранее Okko также участвовал в создании и продвижении зарубежных работ, представленных на крупных мировых кинофестивалях. Исторический байопик ЖАННА ДЮБАРИ с Джонни Деппом в главной роли стал фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля. Премьера приключенческого фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО прошла в рамках внеконкурсной программы 77-го Каннского кинофестиваля. Еще одним проектом Okko и «Среды» стала лирическая комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ МЕДВЕДЯ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА, автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в которой стал легендарный Пьер Ришар. Премьера картины также состоялась в Каннах в 2025 году и стала первым появлением Пьера Ришара в режиссерском кресле за последние 30 лет.

Фото: кадр из фильма СТАНЦИЯ