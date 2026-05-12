Обзор новинок проката на уикенде 14–17 мая

И детям, и их родителям

Майские праздники закончились, а героические сюжеты – нет. Главной новинкой уикенда для самых маленьких зрителей станет полнометражное продолжение популярного анимационного сериала ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG), где известные герои расширяют географию приключений и ненавязчиво транслируют экологическую повестку. Бренд мультфильма и поддержка крупного канала обещают внимание со стороны широкой семейной аудитории, а также должны позволить релизу выдержать серьезную конкуренцию в своем сегменте и сработать в длину. Ориентирами по сборам видятся другие анимационные вселенные, которые превратились в большое кино: ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (25,1 млн рублей и 80 тысяч зрителей на старте) и СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (17 млн рублей и 67 тысяч зрителей после первых выходных).

Аксинья Трушенко: «Характеры Лео и Тига сохранили свое обаяние, при этом яркая и качественная анимация делает их по-настоящему живыми. Общая мораль – чтобы исполнить мечту, нужно пройти путь, полный испытаний, – считывается естественно и без назидательности».

Отечественная комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI) тоже предлагает семейную историю, но уже для публики постарше. В центре сюжета – конфликт строгой мамы и подростка, который выбирает вместо вуза свой путь самореализации. Уже проверенный релизом ПОЕХАВШАЯ комический дуэт Ольги Лерман и Виктора Хориняка и схожий вдохновляющий посыл, что жизнь – это постоянное и интересное движение, а не застывший свод правил, претендует на внимание региональной публики, однако тема скейтбординга не выглядит потенциально такой же народной, как путешествия на велосипеде. Это позволяет формировать кассовые ожидания на уровне МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн рублей и 74 тысячи зрителей на старте) и Я ДЕЛАЮ ШАГ (18,7 млн рублей и 64,5 тысяч зрителей за первый уикенд).  

В числе перевыпусков на этой неделе – триллер Фрэнсиса Форда Копполы РАЗГОВОР (INK) и драма о взрослении УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА (VRT) Бернардо Бертолуччи.

Также в прокат выйдут российский триллер АЭРОПОРТ (CIPA), документальное исследование БУЛГАКОВ. ТАЙНА МАСТЕРА (KNT), комедия НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ 2 (PRD), триллер с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (EXP), фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ (KNLG), приключенческий фильм ПРОПАЛА СОБАКА (PNR) и криминальная драма УБИЙЦЫ ПОНЕВОЛЕ (SBF).

В пиратском сегменте будет работать драмеди ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, способное привлечь максимально широкую городскую аудиторию, преимущественно женскую. Учитывая ажиотаж вокруг сиквела в международном прокате, можно предположить, что лента существенно повлияет на кассу уикенда.

Фото: кадр из фильма ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ

12.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина

