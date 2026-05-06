Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая

«Свободна по неосторожности», «Отлив», «Афера по-русски»

В мае пользователей онлайн-кинотеатра Premier ждут документальный фильм прямиком с солевых полей Индии, криминальная комедия со Светланой Ходченковой о попытках скрыть убийство мужа, а также полнометражные и сериальные комедии.

Уже на сервисе:

ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО (приключенческая комедия, реж. Лилия Трофимова )

Двадцатилетние Алина и Артём знакомятся во время отдыха на Шри-Ланке и быстро влюбляются, несмотря на то что их семьи, вместе с которыми они отдыхают на курорте, из разных социальных слоев и не находят общего языка. Запреты родителей только подталкивают молодых людей к самостоятельному путешествию по экзотическому острову, где они пытаются насладиться свободой и друг другом. Не зная, где находятся их «дети», обеспокоенные родители отправляются на поиски, но сами оказываются в плену у аборигенов.

«Свободна по неосторожности» (комедия, реж. Юлия Трофимова)

Ксения – скромная домохозяйка и преданная жена, которая привыкла во всем угождать своему богатому, но холодному и неблагодарному мужу. Узнав о его измене, она случайно убивает его во время близости и оказывается перед выбором: признаться в случившемся или попытаться скрыть преступление ради детей, чтобы не оставить их без матери. Пытаясь замести следы и разобраться с последствиями, Ксения сталкивается с абсурдными и комичными ситуациями, постепенно выходящими из-под контроля.

«Где лифт?» (комедия, реж. Сергей Малюгов)

Жители девятиэтажного дома однажды утром обнаруживают, что из подъезда исчез лифт. Старшая по дому Надежда Носова решает сама разобраться в случившемся и начинает собственное расследование, привлекая к нему младшего сына Артёма. По мере того, как они общаются с соседями и собирают детали, всплывают неожиданные подробности их жизни. Постепенно подозрения приводят к старшему сыну Нади, и для неё это дело становится личным.

Также в мае:

АФЕРА ПО-РУССКИ (комедия, реж. Максим Зыков)

Два незадачливых брата, только что вышедшие на свободу и мечтающие начать новую жизнь, снова оказываются втянутыми в сомнительное дело по поручению криминального авторитета. То, что сначала кажется легкой задачей, быстро превращается в цепь запутанных, абсурдных и все более рискованных ситуаций.

ОТЛИВ (документальный, реж. Игорь Вирабов)

События документального фильма разворачиваются в Индии, в соляной пустыне на границе с Пакистаном, где уже несколько веков люди добывают соль в тяжелейших условиях. Герои проекта – двое молодых парней, живущих среди соляных полей и с детства вовлеченных в этот изнурительный промысел, но мечтающих о другой жизни. Один ищет себя через творчество и социальные сети, другой – через образование, и в какой-то момент оба решаются покинуть привычный мир, чтобы попробовать найти свое место за его пределами.

«Искусство соблазна» (мелодрама, реж. Сарик Андреасян)

Три совершенно разные женщины – холодная и расчетливая Анфиса, мечтательная интеллектуалка София и энергичная многодетная мать Милена – создают агентство, специализирующееся на разоблачении неверных мужей. Используя психологические приемы и то самое искусство соблазна, они легко получают нужные доказательства. Новый заказ против влиятельного олигарха кажется им шагом к беззаботной жизни: обманутая жена обещает половину компании мужа после развода. Операция проходит успешно, но неожиданное решение заказчицы простить неверного спутника жизни рушит их планы. Бизнесмен узнает правду, и теперь сами героини становятся мишенью.

