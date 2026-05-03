Гильдия актеров США достигла соглашения со студиями и стримингами

Новый контракт закрепляет правила использования ИИ

Голливуд вышел на финишную прямую в новом раунде переговоров между профсоюзами и студиями – Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) достигла соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Инсайдеры отмечают, что сделка пока не была анонсирована официально, однако ее должны финализировать в ближайшее время.

Речь идет о полноценном четырехлетнем контракте, который включает как финансовые уступки со стороны студий, так и системные изменения. В частности, актеры добились значительного пополнения пенсионного фонда, а также закрепления правил использования искусственного интеллекта – руководство SAG-AFTRA настаивало, что не согласится на долгосрочное соглашение без дополнительных гарантий, ограничивающих возможности студий в сфере ИИ.

Напомним, что ранее похожее соглашение заключила Гильдия сценаристов США, и теперь дело остается только за режиссерским профсоюзом: утверждается, что гильдия во главе с Кристофером Ноланом проведет переговоры со студиями и стримингами 11 мая.