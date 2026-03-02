top banner

Гильдия актеров США назвала лауреатов своей премии за 2025 год

Автор: Илья Кувшинов

2 марта 2026

Награда за лучший актерский ансамбль досталась «Грешникам» Райана Куглера

1 марта в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии Actor Awards (ранее известной как SAG Awards).

Награда за лучший актерский состав досталась фильму ГРЕШНИКИ Райана Куглера. 

Напомним, что премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вручается ежегодно накануне «Оскара» и часто предсказывает победителей грядущей премии, потому что большую часть голосующих членов киноакадемии составляют представители актерского профсоюза.

Приза за вклад в киноискусство на минувшей церемонии был удостоен Харрисон Форд.

Полный список лауреатов
• Лучший актерский состав – ГРЕШНИКИ
• Лучшая женская роль – Джесси Бакли (ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ ГАМЛЕТА)
• Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)
• Лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший актерский состав в драматическом сериале – «Питт»
• Лучшая женская роль в драматическом сериале – Кери Расселл («Дипломатка»)
• Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Ноа Уайли («Питт»)
• Лучший актерский состав в комедийном сериале – «Киностудия»
• Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О’Хара («Киностудия»)
• Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Сет Роген («Киностудия»)
• Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале – Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
• Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале – Оуэн Купер («Переходный возраст»)
• Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме – МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА
• Лучшая работа каскадерской команды в сериале – «Одни из нас»

Фото: кадр из фильма ГРЕШНИКИ

