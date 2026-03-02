Гильдия актеров США назвала лауреатов своей премии за 2025 год

Награда за лучший актерский ансамбль досталась «Грешникам» Райана Куглера

1 марта в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии Actor Awards (ранее известной как SAG Awards).

Награда за лучший актерский состав досталась фильму ГРЕШНИКИ Райана Куглера.

Напомним, что премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) вручается ежегодно накануне «Оскара» и часто предсказывает победителей грядущей премии, потому что большую часть голосующих членов киноакадемии составляют представители актерского профсоюза.

Приза за вклад в киноискусство на минувшей церемонии был удостоен Харрисон Форд.

Полный список лауреатов

• Лучший актерский состав – ГРЕШНИКИ

• Лучшая женская роль – Джесси Бакли (ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ ГАМЛЕТА)

• Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)

• Лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)

• Лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший актерский состав в драматическом сериале – «Питт»

• Лучшая женская роль в драматическом сериале – Кери Расселл («Дипломатка»)

• Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Ноа Уайли («Питт»)

• Лучший актерский состав в комедийном сериале – «Киностудия»

• Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О’Хара («Киностудия»)

• Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Сет Роген («Киностудия»)

• Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале – Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)

• Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале – Оуэн Купер («Переходный возраст»)

• Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме – МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА

• Лучшая работа каскадерской команды в сериале – «Одни из нас»

Фото: кадр из фильма ГРЕШНИКИ