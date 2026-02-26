top banner

Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год

Автор: БК

26 февраля 2026

Торжественная церемония вручения состоится 23 марта в Театре Моссовета

Российская академия кинематографических искусств представила номинантов премии «Ника» за 2025 год.

На соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, ВЕТЕР Сергея Члиянца, ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина, ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова.

Список некоторых номинантов

Лучший игровой фильм 
• АВГУСТ
• ВЕТЕР
• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
• ЛЕРМОНТОВ
• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Лучшая режиссерская работа
• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)
• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Сергей Члиянц (ВЕТЕР)

Лучшая сценарная работа
• Юрий Арабов, Евгений Водолазкин (АВИАТОР)
• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)
• Петр Луцык, Алексей Саморядов (ВЕТЕР)

Лучшая мужская роль
• Сергей Безруков (АВГУСТ)
• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

Лучшая женская роль
• Дарья Екамасова (ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ)
• Светлана Крючкова (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)
• Юлия Снигирь (МОЙ СЫН)

Лучшая мужская роль второго плана
• Даниил Воробьев (АВГУСТ)
• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Владимир Машков (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ)

Лучшая женская роль второго плана
• Софья Гершевич (ЛЕРМОНТОВ)
• Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)
• Аня Чиповская (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучший сериал
• «Аутсорс»
• «Бар «Один звонок»»
• «Дыши»
• «Константинополь»
• «Подслушано в Рыбинске»
• «Хроники русской революции»

Открытие года
• Рауль Гейдаров (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)
• Сергей Малкин (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Полный список претендентов доступен на сайте премии.

Фото: кадр из фильма ВЕТЕР

 

