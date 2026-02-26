Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год

Торжественная церемония вручения состоится 23 марта в Театре Моссовета

Российская академия кинематографических искусств представила номинантов премии «Ника» за 2025 год.

На соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, ВЕТЕР Сергея Члиянца, ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина, ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова.

Список некоторых номинантов

Лучший игровой фильм

• АВГУСТ

• ВЕТЕР

• ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА

• ЛЕРМОНТОВ

• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Лучшая режиссерская работа

• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)

• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Сергей Члиянц (ВЕТЕР)

Лучшая сценарная работа

• Юрий Арабов, Евгений Водолазкин (АВИАТОР)

• Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)

• Петр Луцык, Алексей Саморядов (ВЕТЕР)

Лучшая мужская роль

• Сергей Безруков (АВГУСТ)

• Юра Борисов (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

Лучшая женская роль

• Дарья Екамасова (ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ)

• Светлана Крючкова (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)

• Юлия Снигирь (МОЙ СЫН)

Лучшая мужская роль второго плана

• Даниил Воробьев (АВГУСТ)

• Сергей Гилев (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Владимир Машков (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ)

Лучшая женская роль второго плана

• Софья Гершевич (ЛЕРМОНТОВ)

• Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

• Аня Чиповская (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Лучший сериал

• «Аутсорс»

• «Бар «Один звонок»»

• «Дыши»

• «Константинополь»

• «Подслушано в Рыбинске»

• «Хроники русской революции»

Открытие года

• Рауль Гейдаров (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА)

• Сергей Малкин (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

Полный список претендентов доступен на сайте премии.

