«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему

Технология поэтапно появится в других сервисах соцсети

Платформа VK начала внедрять в поисковые системы своих продуктов искусственный интеллект, который одновременно анализирует текст, изображения, звук и видеоряд.

Отмечается, что технология уже работает в «VK Видео» и поэтапно появится в других сервисах соцсети. Нейронная модель учитывает название и описание загруженного на платформу контента и его смысл.

Представители платформы подчеркивают, что внедрение ИИ должно в пять раз ускорить разработку и масштабирование новых технологий для улучшения поиска.