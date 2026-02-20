top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему

«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему

Автор: Илья Кувшинов

20 февраля 2026

Технология поэтапно появится в других сервисах соцсети

Платформа VK начала внедрять в поисковые системы своих продуктов искусственный интеллект, который одновременно анализирует текст, изображения, звук и видеоряд.

Отмечается, что технология уже работает в «VK Видео» и поэтапно появится в других сервисах соцсети. Нейронная модель учитывает название и описание загруженного на платформу контента и его смысл.

Представители платформы подчеркивают, что внедрение ИИ должно в пять раз ускорить разработку и масштабирование новых технологий для улучшения поиска.

