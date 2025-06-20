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НМГ ДОК заключила сделку с «VK Видео» по релизу проектов

Автор: БК

20 июня 2025

В ближайшее время на платформе появятся 52 фильма производства студии

«VK Видео» и НМГ ДОК заключили большую сделку на рынке документального кино – в ближайшее время на платформе появятся 52 фильма производства студии.

«В феврале 2024 года, когда мы только сообщили о создании НМГ ДОК, мы пообещали, что с нашим участием за год будет создано 100 часов оригинального нон-фикшн контента. Нам не все поверили, но свое обещание мы выполнили. Более того, после начала сотрудничества с "VK Видео", я могу сказать, что почти 90% этого контента уже нашло своего зрителя. Фильмы НМГ ДОК получили эфиры на РЕН ТВ, а теперь у пользователей "VK Видео" появится доступ к большой полке наших проектов. Мне кажется, что это достойный результат работы, проведенной за год с небольшим. Теперь остается только не сбавлять темп», – заявила  руководитель НМГ ДОК Юлия Засько.

Отмечается, что в портфель сделки вошли фильмы из цикла «Научно о ненаучном», тру-крайм «Большая охота», две работы из исторической линейки «Великие» («Колумб» и «Да Винчи»), техно-популярные фильмы «Как делают ракеты?» и «Электричество из воды», а также проекты под брендом «Легенды и мифы» о культурном коде России.

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