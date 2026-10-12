В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 2)

Во втором блоке экспертам представили 21 проект

12 октября в Министерстве культуры прошла очная защита авторских и экспериментальных игровых дебютных национальных фильмов. Первую часть материала можно прочитать здесь.

Второй блок питчинга открыла семейная комедия МАМЕНЬКИН ВОЖАТЫЙ («Киностудия Соль»). Главный герой – Кирюша, маменькин сынок, которому, чтобы не вылететь из педагогического вуза, приходится отправиться вожатым в палаточный лагерь. Однако заслужить доверие детей и привлечь внимание симпатичной коллеги оказывается непросто: мама тайно поселилась в лесу неподалеку и продолжает оберегать своего «сыночку-корзиночку». Художественным руководителем картины выступает Павел Лунгин, режиссером – Максим Макашев, продюсером – Денис Ковалевский. В числе референсов – МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Главную роль исполнит студент ГИТИСа Даниил Маракулин, а его родителей сыграют Иван Охлобыстин и Олеся Железняк. Все актеры дали согласие на участие в проекте. Дистрибьютором выступит RWV.

Кинокомпания «Синелайн» представила историческую драму ЗНАМЯ МИРА, действие которой разворачивается в 1918 году, после отделения Финляндии от Российской империи. Николай и Елена Рерихи оказываются отрезаны от родины и в Сердоболе знакомятся с Ингой Штраус, которая шпионит за ними в пользу финского офицера Армаса фон Эссена. Когда Рерихи создают картину по мотивам «Калевалы», стремясь объединить народы, Инге предстоит сделать непростой выбор между долгом и совестью. Режиссер и сценарист фильма – Юлиана Эрзерумцева, художественный руководитель – Павел Мирзоев. В дримкасте на главные роли заявлены Анастасия Талызина (Инга Штраус), Эдгарс Заболоцкис (Армас фон Эссен), Дмитрий Кузеняткин (Николай Рерих) и Ирина Старшенбаум (Елена Рерих). Съемки запланированы на конец 2027 года, среди предполагаемых локаций – усадьба Ларса Сонка в Карелии.

Действие драмы СТЕФАНИДА (кинокомпания «Золотой телец») происходит летом 1945 года. После долгих лет разлуки домой возвращаются муж и сын главной героини. Семья постепенно учится жить вместе заново, пытаясь восстановить привычный уклад и обрести утраченный покой. Однако однажды на пороге появляется незнакомка, разыскивающая Петра. Ее приход открывает Стефаниде горькую правду об измене мужа и становится началом непростого пути к любви и прощению. Режиссер и сценарист проекта – Елена Чач, для которой прообразом главной героини стала собственная прабабушка. Художественным руководителем выступает Владимир Хотиненко. В дримкасте на главные роли заявлены Ян Цапник, Лариса Климова, Василиса Перелыгина, Анна Уколова, Павел Табаков и Таисья Калинина. Среди референсов – ЖУРАВУШКА Николая Москаленко, ЗЕМЛЯ Александра Довженко и ШЕПОТЫ И КРИКИ Ингмара Бергмана.

Мелодрама РЫБЫ ТАНЦУЮТ («Кинокомпания Альянс») расскажет о сложных отношениях матери и дочери. После семейной ссоры Лиза, почувствовав себя ненужной, исчезает и отправляется в город своего детства. Василиса пускается на поиски матери и по дороге постепенно узнает ее прошлое, знакомясь с женщиной, какой та была в молодости. Пытаясь понять мать, девушка проходит собственный путь, а Лиза тем временем учится позволять дочери самостоятельно совершать ошибки и делать выводы. Главные роли исполнят Анна Михалкова и Вера Енгалычева. Режиссером и сценаристом выступит Юлия Корунская, соавтором сценария – Милана Мисиева, художественным руководителем – Иля Малахова. Продюсеры проекта – Максим Королев и Ольга Журавлева. Съемки запланированы на весну 2027 года в Астраханской области. Бюджет картины составляет 55 млн рублей, из которых 40 млн рублей создатели запрашивают у Министерства культуры.

Кинокомпания «Ясно» представила семейную комедию СВОИ ДЕЛА о приключениях двух братьев – Кости и Олежки. После проделки младшего брата Костик застревает головой в чугунке, и теперь Олежке предстоит помочь ему выбраться. На пути к спасению братьев ждут многочисленные приключения и опасности, но младший не намерен сдаваться. Художественным руководителем фильма выступает Александр Карпиловский, режиссером – Денис Курлаев. Среди референсов – АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Сейчас создатели ведут переговоры с актерами; в касте заявлены Тимофей Трибунцев, Дмитрий Куличков, Сергей Набирухин и Анастасия Волынская. Съемки планируется провести летом 2027 года. Бюджет составляет 40 млн рублей, из которых 28 млн рублей запрашиваются у Министерства культуры.

Режиссерский дебют Софии и Полины Набока ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДО МЕНЯ («Как Угодно Продакшн») – история взросления на фоне перемен, происходящих в 1991 году. Юная Нина, замкнутая и эгоцентричная девушка, благодаря музыкальному таланту попадает в круг интеллигентов. Стремясь обрести любовь, которую сама пока не умеет дарить, она постепенно разрушает отношения внутри новой для себя компании. Художественным руководителем картины выступает Александр Котт. В актерском составе заявлены Мария Мацель, София Сажина, Елена Подкаминская и Виталий Хаев. Прокатчиком станет компания «Леона». Бюджет фильма составляет 67 млн рублей, из которых 47 млн рублей создатели запрашивают у Министерства культуры.

Комедия СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС («Интруд-Групп») расскажет о мужчине, который в юности обещал себе совершить нечто великое, но в итоге стал обычным учителем в поселке. Узнав, что ему осталось жить меньше месяца, герой решает пуститься во все тяжкие и заказывает себе саркофаг. Неожиданно выясняется, что тот обладает магическими свойствами и исцеляет владельца. Тогда семья решает использовать чудесную находку ради собственной наживы. Среди референсов – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ и ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. Режиссером выступит Александра Розовская, художественным руководителем – Владимир Грамматиков. В актерском составе заявлены Антон Лапенко, Денис Шведов, Елизавета Боярская, Тимофей Трибунцев, Нина Дворжецкая и Алексей Вертков. Общий бюджет картины составляет 82,8 млн рублей, из которых 50 млн рублей создатели запрашивают у Министерства культуры.

Компания «Дарфильм» представила комедию 18 МИНУС, посвященную поколению современных тридцатилетних, которые никак не могут повзрослеть. В небольшом городе Полиписке происходит странное явление: дети, родившиеся в 1991 году, после тринадцати лет перестают биологически расти. Так появляется целое поколение «нерастишек» – взрослых людей, навсегда оставшихся в детских телах и не вписывающихся в привычные представления общества о норме. Один из них – Веня, острый на язык, авантюрный и немного циничный. Привыкший защищаться от окружающего мира шутками, он живет с матерью Людмилой и ее молодым ухажером Семочкой. Тем временем первая любовь Вени, Галка, выходит замуж и готовится стать матерью. Сам герой словно застрял между детством, которое давно закончилось, и взрослой жизнью, в которую его не пускают. Художественным руководителем и одним из продюсеров картины стал Гоша Куценко. В актерский состав вошли Сергей Федоров, Вера Чернявская, Дмитрий Белоцерковский, Юлия Серина, Олеся Железняк и сам Куценко. Режиссером выступает Денис Курлаев.

Компания «Волшебное кино» представила семейную комедию ЧТО ДЕД МОРОЗ ДЕЛАЛ ЛЕТОМ?. История начинается с письма, которое находят летом в резиденции Деда Мороза. Оно было написано еще зимой, но так и осталось без ответа. Теперь волшебнику необходимо исправить свою оплошность, иначе ему грозит штраф от волшебного суда. Однако мальчик, отправивший письмо, просит вовсе не материальный подарок: его главное желание – помирить родителей. Чтобы исполнить его, Деду Морозу предстоит отправиться в непростое приключение и освоиться в непривычных летних условиях. Участие в проекте подтвердили Станислав Дужников, Михаил Богдасаров и Диана Милютина. Режиссером картины выступает Наташа Терехова, художественным руководителем – Андрей Прошкин. Бюджет фильма составляет 71 млн рублей, у Министерства культуры запрашивается 50 млн рублей.

Компания «Волго-Фильм» представила психологический детектив ТИХОЕ, ТИХОЕ МЕСТО Юлии Максимовой. В центре сюжета – расследование загадочной смерти девушки в далеком северном поселке на берегу реки. Молодой следовательнице предстоит выяснить, что произошло: несчастный случай или жестокое убийство. Картина сочетает атмосферу северного пространства с напряженной детективной интригой. Одну из ролей исполнит Даниил Воробьев. В творческую команду также вошли продюсер Юлия Егорова и художественный руководитель Марк Горобец. Среди референсов – драма НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО, задающая ориентир на поэтический реализм, триллер КОНЧИТСЯ ЛЕТО, от которого авторы отталкиваются в работе над визуальным языком и атмосферой, и сериал «Трасса», служащий примером сюжетной механики. Съемки пройдут в Пермском крае и начнутся весной 2027 года. Продвижение планируется выстроить по модели событийного маркетинга с акцентом на фестивальную стратегию и точечные рекламные активности. Бюджет фильма составляет 70,5 млн рублей, запрашиваемая сумма – 49 млн рублей. Команда также рассчитывает воспользоваться механизмом рибейта.

В центре трагикомедии ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ Владикавказской экспериментальной киностудии – старик Франк, который готовится уйти из жизни. Однако его планы нарушает внезапный приезд заклятого друга. Эта встреча заставляет героя столкнуться с обстоятельствами, которых он, вероятно, надеялся избежать. Режиссер и сценарист картины – Урузмаг Засеев. Съемки планируются в Осетии. Среди референсов – ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ Ханнеса Хольма и МОЛОДОСТЬ Паоло Соррентино. Бюджет фильма составляет 62 млн рублей, из которых 42 млн рублей запрашиваются у Министерства культуры.

Действие ленты МАМА, Я НАУЧИЛАСЬ ПЛАВАТЬ (Wish Media) разворачивается в 2008 году. Главная героиня Таня сбегает от мамы на рок-фестиваль. Девушка впервые отправляется к морю и надеется встретить парня, в которого влюбилась по переписке. Однако ее планы могут сорваться: оказывается, юноша вовсе не обязательно тот, за кого себя выдает. Особую роль в картине играет визуальная концепция: Таня снимает происходящее на небольшую домашнюю камеру, благодаря чему повествование приобретает интонацию личной хроники – теплой, немного ностальгической. Режиссером выступает Аксинья Гог, продюсером – Анна Шалашина. Сценарий создан при участии программы АНО «Автор». Стратегическими партнерами станут кинопрокатная компания «Про:взгляд» и контент-студия «Юг.Кино». Главные роли исполнят Ананке Арейру, Григорий Верник, Мара Оливер Рэймонд, Наталья Земцова, Дмитрий Миллер, Ирина Горбачева и Евгений Цыганов. Съемки запланированы в Крыму и Московской области на период с апреля по июнь 2027 года. Бюджет фильма составляет 72 млн рублей. Команда запрашивает 50 млн рублей, а оставшуюся часть финансирования планирует привлечь при поддержке региона и партнеров.

Драма МИРИАДА («Артлайт») расскажет о некогда успешном писателе, который вместе с сыном приезжает в Санкт-Петербург, чтобы издать книгу о друзьях, погибших во время войны в Абхазии. Однако никто не готов публиковать его произведение, и ради выхода книги Анри приходится отказаться от авторства в пользу заклятого врага и конкурента. Режиссером картины выступает Атана Агрба («Как я познакомился со своей мамой»). Главные роли исполнят Петр Федоров и Сергей Гилев. Съемки планируется провести в Сухуме и Санкт-Петербурге. Проект поддержали «НМГ Кинопрокат» и Start.

Компания «Амплитуда Продакшн» представила драму МАМА, ЭТО Я о девушке, которая ищет мать, бросившую ее в детстве. Увидев в социальной сети объявление о возможности найти родного человека, Лиза связывается с мошенниками и, поверив видео, созданному нейросетью, отдает им все свои деньги. Режиссером картины выступает Христина Повстяная, а художественным руководителем – Владимир Хотиненко. Главные роли исполнят Карина Александрова, Ольга Лапшина, Виталий Кищенко и Амаду Мамадаков. Съемки планируется начать в феврале 2027 года в Магадане, где производство поддержат региональные власти, выделив около 15 млн рублей.

Биографическая драма КЫРЛА! («АМКАРТ») расскажет историю Йывана Кырлы – мальчика-сироты из глухой деревни, которому удалось стать звездой советского кино и войти в историю мирового кинематографа. Художественным руководителем картины выступает Александр Прошкин, режиссером – Андрей Огородников, композитором – Артем Васильев. Общий бюджет проекта составляет 44 млн рублей, из которых 30 млн рублей запрашиваются у Министерства культуры, а еще 14 млн составит софинансирование.

Приключенческое фэнтези АВТОР В СТРАНЕ ЧУДЕС («Алетейя») основано на реальном двухмесячном путешествии Льюиса Кэрролла в Россию в 1867 году. Писатель отправился в поездку, чтобы встретиться с митрополитом Московским Филаретом, и, согласно замыслу авторов, это путешествие изменило его мировоззрение. По сюжету Кэрролл теряет доступ в собственный волшебный мир, после чего Англиканская церковь поручает ему и его другу Генри отправиться в Россию. В дороге героев ждут сказочные и смертельно опасные приключения, в том числе схватка с наемными убийцами. Пройдя через смерть и возрождение, Кэрролл вновь находит путь в волшебный мир и пишет «Алису в Зазеркалье». Режиссером выступит Руслан Янковский, художественным руководителем – Павел Лунгин. Среди утвержденных актеров – Рузиль Минекаев, Валентина Ляпина, Константин Плотников и Софья Эрнст. Проект поддерживает Русская православная церковь. Бюджет производства составляет около 71,5 млн рублей, из которых 50 млн рублей запрашиваются у Министерства культуры. Дистрибьютором выступит «Каро Премьер».

Комедия ТРИ УМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ («А-З Продакшн») расскажет о трех героинях разного возраста, каждая из которых пережила предательство со стороны мужчины. Познакомившись на курсах актерского мастерства, женщины решают использовать полученные навыки, чтобы проучить обидчиков. Им предстоит разыграть главный спектакль в своей жизни и воплотить в реальность план мести. Режиссером картины выступает Полина Калмыкова. Среди референсов – комедии ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ОЛИВЬЕ и ЛЮБОВНИЦЫ. В дримкасте на главные роли заявлены Полина Денисова, Светлана Ходченкова и Марина Васильева. Продюсер Алексей Зюзин подчеркнул, что авторы не ставят перед собой задачу снять «феминистический манифест».

Еще одна работа «А-З Продакшн» – романтическая комедия ПРОГУЛКА ПО САМАРЕ. Ее главный герой – успешный московский застройщик, который приезжает в Самару, чтобы убедить дочь вернуться в столицу. Однако девушка влюбилась в спортсмена и мечтает о совместном будущем с ним, а также о его карьере. Желая понять, что дочь нашла в незнакомом ему городе, эксцентричный отец заказывает экскурсию. Прогулка быстро идет не по плану и в итоге меняет его собственную жизнь: герой принимает выбор дочери, помогает спасти чужую семью и сам влюбляется в Самару и прекрасного экскурсовода. Режиссером картины выступает Екатерина Куприянова. Среди референсов – ПРОГУЛКА, Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ и ПИТЕР FM. В дримкасте заявлены Артем Ткаченко, Диана Енакаева, Аня Чиповская, Дмитрий Колчин, Мария Кравченко и Евгений Романцов.

Кинокомпания СТВ представила драму ДАНСАН 324 о девушке, которая впервые приезжает к отцу в Южную Корею, где он живет уже 20 лет. Ася хочет понять, остались ли они семьей или за годы разлуки стали чужими людьми. За это время отец создал вокруг себя собственный мир – причудливую смесь России и Кореи, прошлого и настоящего. Чем глубже Ася погружается в его реальность, тем труднее ей оставаться рядом с ним. Режиссер и сценарист – Анна Сельянова, художественный руководитель и продюсер – Сергей Сельянов, сопродюсер – Григорий Сельянов. На главные роли утверждены Евгений и Полина Цыгановы. Для подготовки к съемкам команда уже провела скаутинг в Корее. Бюджет картины составляет 80 млн рублей: 15 млн рублей предоставит студия СТВ, еще 15 млн – онлайн-кинотеатр Start. Оставшиеся 50 млн рублей запрашиваются у Министерства культуры.

Компания «Смена» представила драму СРЕДА ОБИТАНИЯ. В центре повествования – 13-летняя Сима, которая сбегает из детского дома в поисках приемных родителей, переставших выходить на связь. Потеряв доверие к людям, девочка встречает мальчика из благополучной семьи, который может помочь ей обрести долгожданный дом. Режиссер и сценарист картины – Полина Капантина. Главным тематическим референсом стал фильм 400 УДАРОВ Франсуа Трюффо. На главные роли утверждены Алиса Юнусова и Иван Михайлов. В дримкасте на роли второго плана заявлены Любовь Аксенова, Виталий Коваленко, Наталья Суркова и Ольга Лерман. Прокатом картины займется кинокомпания «Пионер».

Заключительным проектом питчинга стала драма ЗВЕРЕНЫШ (студия «Кинопроба»). Главный герой – выпускник детского дома Артем, который за маской озлобленного подростка скрывает травмированного человека, способного любить и мечтающего начать новую жизнь. Шанс на перемены ему дает социальная работница Лера, которая и сама прошла через непростые жизненные испытания. Режиссером выступит Дмитрий Суворов, художественным руководителем – Владимир Котт. Суворов подчеркнул, что фильм не будет «чернухой», и назвал среди референсов сериалы «Жиза» и «Трудные подростки», а также драму НЕДЕТСКИЙ ДОМ. Сценарист Александра Натарова отметила, что это история о том, что прошлое не определяет будущее и человеку можно помочь измениться, протянув руку там, где другие захлопывают двери. Главные роли исполнят Родион Анохин и Юлия Соломатина.

Фото: кадр из материалов защиты фильма МИРИАДА