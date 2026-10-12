В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 1)

В первом блоке экспертам представили 19 проектов

12 октября в Министерстве культуры прошла очная защита авторских и экспериментальных игровых дебютных национальных фильмов. Всего экспертам представили 39 проектов.

Открыл питчинг блок фильмов продюсерского центра «СПбГИКиТ-Дебют». Первым из них стала мистическая драма ЭТО ТВОЕ Марии Стрельцовой. В центре повествования – сотрудница органов опеки, которая после смерти сестры и загадочной болезни глухонемой дочери возвращается в родную деревню на севере Архангельской области. Здесь ей предстоит столкнуться с семейными тайнами и унаследованным даром целительства. Чтобы спасти дочь, героине придется преодолеть разрыв между поколениями. В ленте планируется использовать жестовый язык. Актерский состав уже утвержден. Среди референсов создатели называют ПРОЩАНИЕ Ларисы Шепитько и Элема Климова. На производство запрашивается 60 млн рублей.

Еще одна картина продюсерского центра – драматический триллер КРУГИ НА ВОДЕ Владислава Емелина. Главный герой истории, оперативник Макс, не верит, что его друг покончил с собой. Начав собственное расследование, он постепенно выходит на тайну, связанную с его собственным прошлым. На главную роль авторы хотели бы пригласить Тимофея Трибунцева. В числе референсов – КАЛИНА КРАСНАЯ, выбранная за неоднозначность главного героя, и ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ как пример работы в жанре триллера. Бюджет картины составляет 60 млн рублей, такую же сумму создатели запрашивают у Министерства культуры. Кроме того, команда рассчитывает воспользоваться программой рибейтов и располагает 3 млн рублей спонсорских средств.

Третий проект «СПбГИКиТ-Дебют» – комедийная драма Ильи Почкаева ЭТО НЕ СВАДЬБА, посвященная отношениям родителей и детей. По сюжету, Паша уже восемь лет состоит в отношениях с партнершей, у пары есть ребенок, но предложение руки и сердца герой делает только сейчас. При этом сама перспектива свадьбы его пугает, поэтому он обещает устроить большое торжество когда-нибудь потом. Ситуация осложняется неожиданным появлением матери, с которой Паша давно не общался. Бюджет фильма составляет 60 млн рублей. Продюсером всех трех картин центра выступает Виктор Татарский.

Компания «ТШК» представила научно-фантастическую мелодраму ЗВОНОК В ПРОШЛОЕ, режиссером и сценаристом которой станет Григорий Иванец, а продюсером – Максим Добромыслов. В центре истории – хирург, который с помощью старого телефона получает возможность перемещаться в прошлое. Герой пытается вернуть любимую и восстановить карьеру, однако каждое новое путешествие лишь усугубляет ситуацию. На главные роли планируют пригласить Ивана Фоминова, Александру Власову и Александра Ратникова. Среди референсов – КЛИК, СЕМЬЯНИН, ХОЛОП и ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. Съемки предполагается провести в Ярославской области и на Чукотке.

Кризис семейных отношений лежит в основе романтической комедии ВТОРОЕ ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ, которую представила компания «Третий Драфт». После 15 лет совместной жизни Лиза просит Максима о разводе, и для мужа это становится неожиданностью. Пытаясь доказать, что подходящего партнера для жены не найти, он создает ей профиль на сайте знакомств. Однако на одно из свиданий приходит привлекательный и обаятельный мужчина, и план Максима оказывается под угрозой. Теперь герою предстоит измениться самому, чтобы вернуть жену. Режиссером картины выступает Александр Ермолин, сценарий написал Владимир Столбенко, креативным руководителем проекта стал Эдуард Бордуков. Среди актеров, которых создатели хотели бы видеть в фильме, – Иван Добронравов, Дарья Мельникова и Роман Евдокимов. В качестве ориентиров команда рассматривает ГУЛЯЙ, ВАСЯ, СВОДИШЬ С УМА и ХОЧУ ЗАМУЖ. Бюджет составляет 72 млн рублей, из которых 50 млн рублей запрашиваются у Министерства культуры.

«Тетрис Продакшн» заявила драму СЕМЬ ЧАСОВ НОЧИ Андрея Солодкова. Главный герой – молодой музыкант, которого отвергает возлюбленная. Не справившись с переживаниями, он решает покончить с собой, но вместо этого сталкивается с семью незнакомцами, способными изменить его взгляд на жизнь. Они помогают ему отказаться от рокового решения и переосмыслить собственный путь. Постепенно раскрывается главный сюжетный поворот: каждый из семи незнакомцев оказывается самим героем в разные периоды его жизни. В итоге ему предстоит сделать выбор между любовью и карьерой. Среди референсов названы ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ Владимира Хотиненко и ПОМНИ Кристофера Нолана. Для фильма уже подготовлены раскадровки и проработаны трюковые сцены. Бюджет составляет 72 млн рублей, запрашиваемая сумма – 50 млн рублей.

Спортивную драму ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ представила компания «Экшен Фильм». Режиссер картины – Кристина Зыбенкова. В центре повествования – талантливая пловчиха, которая вместе с отцом переезжает в Москву, чтобы попасть в национальную сборную по плаванию. В новой жизни девушку ждут первая любовь и новые друзья, а отношения с отцом становятся одной из важных линий истории. Создатели также рассчитывают привлечь внимание подростков к плаванию. На главные роли утверждены Мария Мацель и Тимофей Трибунцев. Консультантом проекта выступает Ирина Гражданова – серебряный призер Паралимпийских игр и чемпионка мира, а художественным руководителем стал Александр Войтинский. В числе референсов – ОДИН ВДОХ, ДЕВУШКА И МОРЕ и 42 СЕКУНДЫ. Бюджет составляет 67 млн рублей, у Министерства культуры запрашивается 48 млн рублей, еще 19 млн рублей команда планирует привлечь в виде спонсорских средств.

«Студия Сергея Осипьяна» представила комедию ВЫШКА Рушана Бикмурзина. По сюжету, рептилоид Сашка отправляется в отдаленную деревню в Пермском крае – последний оплот свободного человечества. Его задача – поработить местных жителей с помощью технологии 5G и чипирования. На главные роли заявлены Гоша Куценко и Анастасия Талызина. Среди референсов создатели называют ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ, ХОЛОП и сериал «Засланец из космоса». Проект претендует на поддержку Министерства культуры в размере 50 млн рублей.

«Лукфильм» представила психологическую драму МАМА – режиссерский дебют актера Антона Филипенко. В центре повествования автобиографичной истории – подросток Сергей, который хоронит мать, умершую после тяжелой болезни. Переживая утрату, герой пытается справиться с чувством вины, стыдом и сожалениями. Картина сосредоточена на сложном эмоциональном состоянии юноши и его попытках пережить смерть близкого человека. Бюджет фильма составляет 73 млн рублей, на производство запрашивается 49 млн рублей у Министерства культуры.

Действие истерна ШАГИ НА СНЕГУ от ASTRUM STUDIO и режиссера Зои Кагно разворачивается в Ставропольском крае. В центре истории – два брата, чьи жизненные пути сложились по-разному: один служит участковым и оказывается втянут в неприятности, другой добился успеха как композитор. После смерти матери отношения между ними обостряются, поскольку с детства оба любят одну и ту же девушку. Главную роль исполнит Александр Петров, в актерском составе также заявлены Федор Федотов, Полина Гухман и Манана Тотибадзе. Креативный руководитель картины – Владимир Хотиненко. Среди продюсеров указаны Андрей Кравчук, Федор и Никита Кравчуки, Михаил Бобровский. Создатели ориентируются на фильмы БРАТ, КОММЕРСАНТ и СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. Бюджет составляет 100 млн рублей, из которых 60 млн рублей команда запрашивает у Министерства культуры.

Компания «Синематографика» представила военный триллер ЖИВИ. По сюжету, дочь-снайпер и ее отец, офицер разведки, выполняют задание в тылу врага во время Великой Отечественной войны. Особенность картины заключается в том, что все происходящее планируется показывать через оптический прицел снайперской винтовки. Режиссер и сценарист – Дарья Пономаренко, продюсер – Татьяна Самойленко. Антон Богданов готов исполнить роль отца. В качестве референсов названы ИВАНОВО ДЕТСТВО, СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА и ЛИВАН. Бюджет проекта составляет 71,5 млн рублей, запрашиваемая у Министерства культуры сумма – 50 млн рублей.

О лирической комедии СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ рассказала компания «Синема Лайн». Главный герой – стендап-комик, который начинает переосмысливать собственную жизнь и отношения с людьми, которых когда-то обидел. В представленном на защите тизере персонаж Павла Табакова уходит со сцены и отправляется по закоулкам собственной памяти, где встречает бывших возлюбленных. Художественным руководителем режиссерского дебюта Александра Варлея станет Александр Котт. Создатели отмечают, что зрителям не хватает теплых, человечных историй. Бюджет фильма составляет 82 млн рублей, у Министерства культуры запрашивается 49,9 млн рублей. Также достигнута договоренность с дистрибьютором «Каро Премьер».

Компания «Саш Муви» представила музыкальный фильм ПРАЙМТАЙМ, основанный на одноименном спектакле Московского музыкального театра. В центре повествования – 18-летняя девушка из провинциального города, которая отправляется в столицу ради участия в музыкальном конкурсе. За внешним блеском телевизионного шоу героиня обнаруживает жесткую машину производства зрелищ. Режиссером картины выступает клипмейкер Константин Черепков. На одну из ролей рассматривается Анна Пересильд: переговоры находятся на финальной стадии. Бюджет фильма составляет 160 млн рублей, создатели запрашивают у Министерства культуры 50 млн рублей.

Драма ТОНКИЕ ГРАНИ («Профмувионлайн») основана на реальных событиях и посвящена работе военных врачей. История строится вокруг Софии, которая выбирает медицинскую профессию, стремясь быть похожей на бабушку. Однако ее мать, в прошлом фигуристка, выступает против такого решения и пытается помешать дочери. Противостояние между ними становится центральным конфликтом картины. Режиссер и сценарист проекта – Анастасия Тимофеева. По словам создателей, история имеет для нее личное значение. Актерский состав полностью подтвержден – в картине снимутся Ольга Красько, Дмитрий Певцов, Александр Михайлов, Евгения Абдулова, Валерий Баринов, Юрий Назаров и Алина Покровская. На производство запрашивается 50 млн рублей у Министерства культуры.

Продюсерский центр «Прогресс» представил драмеди ДЕДЛАЙН. По сюжету, школьница сбегает из дома, чтобы попасть на музыкальный конкурс, в котором ей запретил участвовать отец. Девушка талантливо играет на барабанах и не намерена отказываться от своей мечты. В дороге она встречает пенсионера, который спешит на собственные похороны: неизлечимо больной мужчина воспринимает путешествие как подготовку к концу жизни. У героев остается всего несколько дней. Режиссером картины выступает Эдуард Казарян. Сергей Маковецкий готов принять участие в проекте, с другими актерами (Ксения Трейстер и Ян Цапник) ведутся переговоры. Премьера планируется на фестивале, а для продвижения команда рассчитывает привлечь киноинфлюенсеров и микроблогеров. Также достигнута предварительная договоренность с дистрибьютором «Парадиз».

Продюсерский центр «Ленфильм» представил драму КНИЖНИКИ, цель которой – популяризация чтения среди молодежи и привлечение внимания к проблеме книжных магазинов в небольших городах. В центре повествования – дедушка и внук, стремящиеся спасти небольшой книжный магазин в провинциальном городе. Проект попал на киностудию через лабораторию «Ленфильм-дебют». Режиссер и сценарист – Юрий Геворкян, креативный продюсер – Алексей Ляпичев, генеральный директор «Ленфильма» Дмитрий Давиденко. Кай Гетц предварительно согласился принять участие в фильме, Диана Енакаева также рассматривается для одной из ролей. На производство у Министерства культуры запрашивается 50 млн рублей.

Еще один проект «Ленфильма» – 2007 Вадима Солдатова, выпускника лаборатории «Ленфильм-дебют». По сюжету, молодой человек находит способ общаться с собой из прошлого через видеочат и пытается исправить отношения с возлюбленной, которая собирается выйти замуж за другого. Глеб Калюжный и Елизавета Базыкина подтвердили свою заинтересованность в картине. Съемки планируется провести в Санкт-Петербурге. Прокатчиком ленты станет компания «Наше кино». Бюджет составляет 73,7 млн рублей, из которых 50 млн рублей создатели запрашивают у Министерства культуры.

Кинокомпания «Наша молодежь» представила драму МАРИЯ, посвященную земной жизни Марии, матери Иисуса Христа. Фильм охватит ключевые события ее жизни – от зачатия и Рождества Пресвятой Богородицы до Введения во Храм, обручения с Иосифом, Благовещения и Рождества Иисуса. Создатели позиционируют картину как первый фильм, посвященный земной жизни Богородицы. Проект реализуется при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Режиссером выступает Наталья Смирнова, художественным руководителем – Александр Прошкин. Одну из главных ролей исполнит Владимир Стеклов. Бюджет формируется в том числе за счет частных вложений: у создателей уже есть 30 млн рублей, а также потенциальные меценаты, готовые поддержать картину. У Министерства культуры запрашивается еще 60 млн рублей.

Компания «Кинотихвин» представила производственную комедию АССИСТЕНТ РЕЖИССЕРА, посвященную любви к своему делу и отношениям между людьми одной профессии. В центре истории – молодые влюбленные, которые делают первые шаги в киноиндустрии. Герой мечтает о карьере в кино и влюбляется в девушку-режиссера, но со временем начинает ревновать к ее профессиональным успехам. Оба героя увлечены общим делом, однако по разным причинам завидуют друг другу. Режиссер картины – Татьяна Дроздова. Фильм планируется снять в стилистике мокьюментари: камера будет переходить из рук в руки героев, фиксируя закулисную жизнь. Также в ленте появятся сцены из вымышленного фильма внутри фильма – наивного и китчевого по стилистике. У Министерства культуры запрашивается 60 млн рублей, собственные вложения создателей составляют от 4 до 5 млн рублей.

Еще один проект «Кинотихвина» – ДО СЧАСТЛИВОЙ БЕЗ НАВИГАТОРА Игоря Ткаченко о дружбе и любви среди современных двадцатилетних. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, а движущей силой сюжета становится прогулка практически через весь город. Главная героиня Мира пытается любой ценой сохранить отношения между друзьями и постепенно понимает, что ей необходимо научиться говорить «нет». Ее друг Митя, напротив, должен научиться слушать окружающих и помогать им. Вместе героям предстоит пересечь город за один вечер, который заставит их многое понять о себе и своих отношениях. Среди референсов создатели называют ПРОГУЛКУ и ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА. Целевая аудитория – зрители в возрасте от 16 до 25 лет. На производство запрашивается 60 млн рублей.

Заключительным проектом первого блока питчинга стала спортивная драма ДО ВЕСНЫ («Киностудия Соль»), в которой хоккей становится фоном для истории сложных взаимоотношений отца и сына. Создатели отдельно отмечают, что хотят снять картину именно о хоккее, поскольку подобных фильмов пока немного. Среди референсов названы ЛЕГЕНДА №17 Николая Лебедева, ВЕЧНАЯ ЗИМА Николая Ларионова и документальный проект «Уральское дерби».

Фото: кадр из материалов защиты фильма СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ