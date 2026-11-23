Предварительная касса уикенда: «Дедмобиль» опередил другие премьеры недели
Лидировать продолжает «Рождение империи»
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Картина пополнила свою копилку еще на 97,2 млн рублей (188 тысяч зрителей), и уже на этой неделе ее общие сборы должны преодолеть престижную отметку в 1 млрд.
Серебро чарта досталось лучшей новинке уикенда – отечественной комедии ДЕДМОБИЛЬ (CAO). Фильм с Юрием Стояновым в главной роли заработал порядка 69 млн рублей и привлек 147,8 тысячи зрителей.
Еще две амбициозные премьеры уикенда – российское фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK) и американская биографическая картина РОККИ – ЭТО Я (EXP) – освоили примерно по 50 млн рублей, заняв третью и четвертую строчки таблицы соответственно.
Чуть меньше 40 млн рублей записал на свой счет документальный проект УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG). Подобный результат позволил нашумевшему американскому релизу застолбить за собой шестое место чарта.
С рекордным стартом для франшизы начал прокат анимационный проект ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ (CP). За первые четыре дня в активе мультфильма оказалось около 33 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ДЕДМОБИЛЬ