Лидировать продолжает «Рождение империи»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Картина пополнила свою копилку еще на 97,2 млн рублей (188 тысяч зрителей), и уже на этой неделе ее общие сборы должны преодолеть престижную отметку в 1 млрд.

Серебро чарта досталось лучшей новинке уикенда – отечественной комедии ДЕДМОБИЛЬ (CAO). Фильм с Юрием Стояновым в главной роли заработал порядка 69 млн рублей и привлек 147,8 тысячи зрителей.

Еще две амбициозные премьеры уикенда – российское фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK) и американская биографическая картина РОККИ – ЭТО Я (EXP) – освоили примерно по 50 млн рублей, заняв третью и четвертую строчки таблицы соответственно.

Чуть меньше 40 млн рублей записал на свой счет документальный проект УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG). Подобный результат позволил нашумевшему американскому релизу застолбить за собой шестое место чарта.

С рекордным стартом для франшизы начал прокат анимационный проект ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ (CP). За первые четыре дня в активе мультфильма оказалось около 33 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЕДМОБИЛЬ