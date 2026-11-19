Новый сезон «Леди Баг и Супер-Кота», медицинская драма «Больница №1» и много реалити

19 ноября в Москве состоялась презентация нового сезона телеканала ТВ-3, в рамках которой были представлены главные новинки и планы вещателя. Ведущим мероприятия выступил генеральный продюсер канала Константин Обухов, обозначивший ключевой принцип нынешней стратегии – стабильность. По его словам, телевизионный рынок устроен иначе, чем интернет: здесь важны не только громкие премьеры, но и проекты, которые формируют у зрителя привычку возвращаться к каналу.

В 2026 году доля ТВ-3 выросла на 10% (Mediascope, все 14-44, Россия 100+), а в прайм-тайме – на 27% в целевой аудитории 14-34 лет. Отдельно Обухов остановился на возрастном составе аудитории: вопреки распространенному представлению, канал сохраняет молодого зрителя и продолжает работать с ним через проекты, уже ставшие привычной частью эфирной сетки. При этом ТВ-3 рассчитывает привлекать новую аудиторию за счет оригинальных форматов.

В качестве одного из примеров успешной работы с постоянными зрителями генеральный продюсер назвал мейковер-шоу «Новый день», которое вдохновляет женщин начать жизнь с чистого листа и помогает им изменить ее. В 2026 году программу посмотрели более 7 млн зрителей, а после запуска нового сезона с ведущими Ольгой Орловой и Алексеем Сухаревым доля слота выросла на 15% – проект занял второе место среди развлекательных каналов в аудитории женщин 35–44 лет. Продолжит развиваться и гастро-тревел-шоу «Особенности национальной кухни»: в 2026 году его аудитория превысила 13,8 млн зрителей. Сейчас команда готовит новый сезон, в котором ведущих – комика Михаила Стогниенко и итальянского шеф-повара Пьера Карбонару – ждет путешествие на Камчатку.

Ближайшая премьера канала – программа «Хочу жить вечно с Прохором Шаляпиным», которая выйдет 21 ноября. Соведущими проекта станут актриса Зоя Бербер и кардиолог Анна Ратникова. По словам Обухова, команда уже отсняла выпуски и рассчитывает продолжить работу: второй сезон запланирован на весну 2027 года.

В блоке проектов, находящихся в разработке и запланированных на следующий год, ТВ-3 представил сразу несколько новых реалити. Одним из них станет «Реальная любовь», премьера которого намечена на осень 2027 года. Участниками шоу станут шесть пар, которым предстоит проверять не собственные отношения, а отношения соперников: героям нужно будет выяснить, кто действительно состоит в паре, а кто лишь изображает влюбленных. Таким образом, создатели намерены соединить романтическую тему с детективной механикой. Обухов рассказал, что команда хочет исследовать не только искренность чувств, но и то, как со временем меняются отношения между людьми.

Действие еще одного осеннего релиза – реалити «Сирена» – развернется на острове, куда отправятся шесть команд: пожарные, спортсмены, каскадеры, телохранители, военные и полицейские. Участникам предстоит соревноваться в стратегической спортивной игре, а также проходить испытания на интеллект, силу и выносливость. Обухов объяснил выбор героев желанием показать людей, чья профессиональная деятельность связана с дисциплиной и ответственностью: у каждого из них есть собственная история и характер, которые могут стать основой для зрелищного телевизионного формата.

В осенней линейке появится и интеллектуальная игра «Колесо удачи», которую планируют проводить на колесе обозрения «Солнце Москвы». Жители и гости столицы смогут встретиться с известными участниками – актерами, спортсменами, учеными и другими звездами – и выполнить предложенные ими задания. Основой механики станет выбор кабинки: участник заранее не знает, кто окажется внутри и какое испытание его ждет. В случае победы он сможет получить денежный приз.

Еще один проект на стадии разработки – реалити «Флиппинг». Команда профессиональных флипперов будет покупать квартиры в плохом состоянии, за короткий срок полностью преображать их, а затем выгодно перепродавать. Обухов отметил, что на телевидении уже выходило немало программ о ремонте, однако ТВ-3 заинтересовал именно формат, в котором зритель сможет проследить за масштабной переменой пространства – от первоначального состояния до готового результата. По мнению генерального продюсера, проект может оказаться интересен не только жителям Москвы, но и региональной аудитории.

Потенциальной летней премьерой может стать реалити «К9. Лучший друг». В шоу встретятся профессиональные кинологи со служебными собаками и владельцы домашних питомцев, которым предстоит соревноваться за звание лучшей четвероногой команды страны. Обухов подчеркнул, что канал хочет говорить не только о дрессировке и профессиональной работе собак, но и об эмоциональной связи между животными и людьми. В качестве одного из возможных направлений шоу он упомянул истории о работе ветеринарных клиник и спасении питомцев.

В числе проектов, которые канал планирует развивать в весенне-летнем сезоне 2027 года, также заявлена «Proмама». Программа будет отвечать на реальные запросы родителей и обращаться к мнению экспертов – в частности, рассказывать о том, как растить детей и при этом находить время на себя. Ведущими станут блогеры Денис и Елена Кукояки.

Отдельный блок презентации был посвящен анимационному хиту ТВ-3 – мультсериалу «Леди Баг и Супер-Кот». Обухов назвал его одним из наиболее значимых проектов канала и отметил, что зрители продолжают активно следить за героями на протяжении нескольких лет. Помимо выхода нового, седьмого сезона, ТВ-3 намерен поддержать сериал дополнительными активностями – в частности, планируется организовать премьеру в российских кинотеатрах, хотя подробности релиза пока не уточняются.

Еще одно направление, на котором ТВ-3 намерен активно сосредоточиться – продолжения развития собственного сериального производства. Константин Обухов подчеркнул, что канал постепенно формирует линейку игровых проектов и стремится выпускать сериалы, которые будут заметны не только благодаря жанру, но и за счет проработанной визуальной и производственной составляющей. Одним из проектов, на котором генеральный продюсер остановился подробнее, стал «Дубровский. Русский Зорро». Историко-приключенческий сериал дебютирует в эфире канала 8 января – все восемь серий вольного продолжения романа Александра Пушкина выйдут в один день. Обухов назвал его экспериментом: создатели не пытаются переписать произведение Пушкина, а предлагают собственную фантазию о дальнейшей судьбе героя – о том, куда мог отправиться Дубровский и как в его истории мог появиться Зорро.

Еще один заметный проект ТВ-3, который сейчас находится в разработке – медицинская драма «Больница №1» о медиках одной из больниц Донецка. Режиссером сериала выступит Сергей Гинзбург («Государь», «Собор»), также ведутся переговоры с Дмитрием Певцовым об исполнении главной роли. Проект рассчитан на 16 серий, каждая из которых будет охватывать один час рабочей смены. Генеральный продюсер подчеркнул, что в этой истории сама больница окажется пространством, где проявятся человеческая стойкость, способность помогать другим и сохранять силу духа в сложных обстоятельствах.

В завершение презентации директор по маркетингу ТВ-3 Елена Голдаева рассказала о маркетинговых инструментах канала, предложив взглянуть на аудиторию не только через цифры, но и через то, как вещатель выстраивает взаимодействие со зрителями. По ее словам, команда ценит своего зрителя и старается вовлекать его в специальные проекты, игры, конкурсы и различные активации. Голдаева заметила, что телевизионной публике нравится продолжать истории, которые та видит в эфире, и участвовать в активностях канала. Отдельно она остановилась на возможностях для партнеров: ТВ-3 готов создавать совместные проекты и интегрировать бренды в собственные активности, разрабатывая такие решения внутри команды под ключ.