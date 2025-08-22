ТВ-3 и Bubble запускают первую в России серию комиксов по сериалам

Новыми сюжетными арками обзаведутся «Кордон», «Ронин» и «Лиса»

Телеканал ТВ-3 и издательство Bubble готовят совместный проект – графические романы, в которых главные и второстепенные персонажи сериалов «Кордон», «Ронин» и «Лиса» обзаведутся новыми сюжетными арками, отличными от тех, что были в телеэфире.

Каждый комикс органично продолжит сюжет, знакомый зрителям по сериалам ТВ-3, и при этом станет самостоятельным произведением: Лиса (Олеся Фаттахова), Александр Дымов (Петр Рыков) и Ронин (Дмитрий Паламарчук) отправятся в новые истории, которые можно будет узнать только со страниц комиксов.

Финалом, в свою очередь, станет масштабный кроссовер, объединяющий вселенные всех трех проектов и завершающий общую сюжетную линию, начатую в отдельных выпусках.

«Мы создаем телевизионную вселенную, которая выходит за рамки экрана. Это новый формат взаимодействия со зрителем: герои продолжают жить и развиваться в параллельных историях, а аудитория получает возможность погрузиться в этот мир еще глубже. Это первый случай, когда российский телеканал развивает свои сериалы в таком формате, объединяя их в единую историю через масштабный кроссовер. Мы уверены, что такой подход станет заметным событием на рынке и задаст новый вектор для кросс-медийных проектов», – заявила директор по маркетингу ТВ-3 Елена Голдаева.

Фото: пресс-служба ТВ-3