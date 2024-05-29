Режиссер «Китобоя» займется адаптацией комикса Bubble «Красная Фурия»

Об этом рассказал главный редактор Bubble Comics Роман Котков

У сериала «Фурия» сменился режиссер – теперь режиссерское кресло займет постановщик КИТОБОЯ Филипп Юрьев. Об этом рассказал главный редактор Bubble Comics Роман Котков.

«Филипп – очень крутой, думающий визуально и персонажами человек. Он сейчас очень сильно перерабатывает какие-то наши концепции, которые были изначально, и улучшает их. Мы очень хотим работать с режиссерами, у которых есть свое видение. И Филипп как раз из таких людей», – рассказал он.

Сообщается, что сериал сейчас находится на стадии препродакшна, а начало съемок запланировано на лето.

Ранее режиссером экранизации комикса «Красная Фурия» о талантливой воровке Нике Чайкиной, которая мечтает отомстить убийцам своих родителей, был заявлен Рустам Ильясов («Трудные подростки», «Стрим»).

По словам Коткова, кастинг для проекта пока еще не объявляли. Тем не менее, в сентябре на презентации «Плюс Студии» сообщалось, что главную роль исполнит Даша Верещагина.

В интервью БК продюсер и один из основателей кинокомпании Bubble Studios Михаил Китаев рассказывал, что «Фурия» станет самым дорогим проектом «Плюс Студии» и одним из самых дорогих сериалов в России.

Фото: Bubble