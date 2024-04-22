Михаил Китаев: «История Майора Грома – это классическая история русской драмы. Нужно было достигнуть дна, чтобы стать важным культурным явлением»

В апреле 2021 года вышел первый фильм, основанный на комиксах Bubble, МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, на съемки которого было потрачено 650 миллионов рублей, при этом в прокате он собрал около 318 миллионов. Прокат фильма полностью провалился. Оглядываясь назад, какие ошибки были совершены, почему проект, обладавший большим зрительским потенциалом, дистрибьютором которого выступила компания Disney, потерпел фиаско в кинотеатрах?

История МАЙОРА ГРОМА кажется мне классической историей русской драмы. Надо было опуститься на дно для того, чтобы оттолкнуться от него и стать широким хитом. Действительно, ожидания от проката были совершенно другими. По аналитике всех дистрибьюторов, с которыми мы общались, эстимейты были сильно выше. Кажется, мы все сделали по науке: у фильма был сильный прокатчик – мейджор с самой большой на тот момент долей на рынке. Но тогда выдался тяжелый пандемийный год: релизы то и дело меняли даты выхода, было совершенно непонятно, какую дату выбрать, а в кинотеатрах действовали ковидные ограничения на количество мест. Нам не повезло: когда уже запустилась рекламная кампания нашего фильма с датой выхода, постеры и остальные материалы были напечатаны и распространены по кинотеатрам, ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА вдруг сдвинулась на неделю ближе к нам, а через неделю заявили МОРТАЛ КОМБАТ. Из-за пандемии ГОДЗИЛЛА тогда была первым мейджорским фильмом за полгода, то есть до этого вообще не выходило зарубежных блокбастеров, люди их очень ждали, поэтому просто пошли и потратили деньги, чтобы посмотреть что-то голливудское. А после этого выходит МОРТАЛ КОМБАТ, который тоже наделал шума, долго было непонятно, выйдет ли он. И мы оказались зажаты в тиски. Очень тяжело было конкурировать с двумя большими голливудскими картинами. Несмотря на то, что у нас был довольно приличный бюджет на выпуск, тем не менее нам не повезло. В общем, зрители рублем проголосовали за голливудское в моменте. Также думаю, что ошибка была и в позиционировании. Везде в коммуникации мы сообщали, что это фильм по русским комиксам: классный, яркий, комиксовый, супергеройский блокбастер. Тем самым, с одной стороны, мы увлекли публику, которой это было интересно, но, с другой стороны, сильно заузили ее. И наше позиционирование фильма прошло мимо широкой аудитории. Не надо было продавать ГРОМА зрителю исключительно как супергеройский жанр ввиду разных причин. Во-первых, люди привыкли, что супергероика – это что-то американское, что-то очень дорогое, и вообще комиксы – что-то не очень российское. В тот момент бывший министр культуры Владимир Мединский высказался о том, что комиксы – низкий жанр, что тоже не помогало в целом. В этом плане в общественном сознании фильм выглядел очень субкультурно, как какое-то кино для нишевой аудитории.

Потом, ретроспективно обсуждая с главными прокатчиками возможные причины низких результатов, я слышал множество различных мнений: кто-то говорил, что слишком длинное название, кто-то – что использование в названии «Чумной доктор» в момент пандемии тоже неудачно. В чем они все были солидарны, так это в том, что кино сильно недобрало, и его коммерческий потенциал существенно выше тех результатов, которые мы получили. Промопартнером фильма стала ВГТРК, которая раскатывала свою рекламную кампанию и на самом деле отработала прекрасно, за что в очередной раз хочу поблагодарить. Но ввиду того, что наши ролики и наша коммуникация были рассчитаны на молодежь, скажем так, не на целевую аудиторию ВГТРК, то сложилось ощущение, что довольно широкая кампания прошла не столь эффективно, как могла бы. То есть мы построили знание о существовании тайтла, но при этом не убедили людей в том, что нужно его посмотреть. Вторая серьезная проблема связана с тем, что российское кино уже заходило в область супергеройского жанра с фильмом ЗАЩИТНИКИ: люди были разочарованы результатом и уверены, что в России просто не умеют снимать супергероику. И нам нужно было доказать зрителю, что умеют.

Параллельно мы готовились к цифровому релизу на «Кинопоиске» и продали права на Netflix. Так или иначе, это помогло нам сбалансировать экономику. Мы все равно были в сильном минусе, но не так провально, как это выглядело на поверхности: при расходах на производство в 650 миллионов рублей и крупном бюджете на маркетинг фильм собрал 318 миллионов. Все-таки, кроме проката, мы реализовывали телевизионные права, цифровые права в России и, что немаловажно, международные права. В тот момент это было актуально.

При этом проект попал и на Netflix: фильм вошел в топ-10 по просмотрам более чем в восьмидесяти странах мира. Сложно ли было договориться с Netflix о сотрудничестве? Чем вы объясняете мировую популярность проекта?

Мы заключили очень хорошую сделку с Netflix. Не могу раскрыть точную сумму, но на тот момент она была самой большой, которую стриминг заключил в России по покупке прав на кино. С тех пор мир изменился, и сделок больше не было, поэтому эта покупка до сих пор остается самым дорогим лицензионным приобретением Netflix в нашей стране. Более того, фильм позиционировался в мире как Netflix Original. За полтора-два месяца до ГРОМА с таким же позиционированием выходили СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. ГРОМ мультиплицировал результат КОНЬКОВ несколько раз, но, как ни странно, российская пресса вообще не писала об этом. Почему-то фокус внимания был вокруг СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ, на том, что этот фильм стал большим международным успешным кейсом, хотя МАЙОР ГРОМ достиг потом намного бόльших результатов. Возможно, нас считали выскочками и андердогами, и решили не замечать.

Проект вошел в топ-10 на 89 территориях. МАЙОР ГРОМ стал самым просматриваемым фильмом в категории Movies за июль 2021-го и попал в топ-20 за год по просмотрам во всем мире. На мой взгляд, это большое и яркое достижение для российского кино.

И здесь мы опять возвращаемся к истории русской драмы...

Нам не очень повезло в прокате, но фильм наделал много шума. Фанаты действительно его сильно полюбили, вплоть до того, что часть критиков считает, что мы чуть ли не платили им деньги за это. Некоторые зрители по двадцать раз смотрели картину в прокате, на фанатском показе в «Иллюзионе», где мы представили режиссерскую версию, весь зал хором повторял реплики за героями. В течение месяца хэштег, связанный с ГРОМОМ, был топ-1 в соцсети Х* (* Ранее Twitter, социальная сеть заблокирована в РФ) в России, перебивая даже какие-то большие новости.

После цифрового релиза одновременно на «Кинопоиске» и Netflix фильм мгновенно стал суперхитом. Все то, чего нам не хватило в прокате, вдруг случилось в диджитале – и это было удивительно: проект мгновенно разрывает чарты, сразу залетает во все топы «Кинопоиска» и Netflix, становится каким-то действительно крупным культурным явлением, которое все обсуждают. Мы сделали большой шаг для того, чтобы этот жанр популяризировать в России и доказать, что мы можем делать его хорошо.

В середине мая мы провели автограф-сессию в Центральном Детском Магазине на Лубянке, куда пришли 15 тысяч человек – больше, чем мы ожидали. И в итоге ЦДМ закрыли из-за несоблюдения ковидных мер. В этот момент мы поняли, что действительно создали какое-то большое культурное явление, и вдохновились результатом. У нас не возникало мыслей, что мы никогда не вернемся в прокат, мы скорее думали о том, что нам было бы тяжело убедить инвестора в том, что это франшиза, в которую надо вкладывать деньги, потому что результаты проката говорили об обратном. Но наши партнеры с «Кинопоиска», как раз увидев этот результат, тут же нам позвонили и сказали: «Что вы сидите с кислыми рожами? Давайте что-то придумывать дальше!» И мы начали писать одновременно сценарии второго ГРОМА, МАЙОР ГРОМ: ИГРА, и ГРОМА: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО, который был заявлен как спешл и должен был помочь разобраться в каких-то нюансах характера Грома, рассказать то, чего людям не хватило в первой части из-за ограничений в хронометраже, и, что важно, дать зрителям контент по вселенной Грома, пока готовится второй большой фильм, и формат спешла был идеален для этих задач. Он тоже стал популярным, хотя и довольно нишевым. Но я очень люблю этот фильм, и, мне кажется, он получился классным, ярким и помог нам расширить аудиторию.

Драматический путь судьбы фильма заключается в том, что надо выйти яркой вспышкой, сгореть, не достичь предполагаемых результатов, потом достигнуть дна, оттолкнуться от него и все-таки стать важным культурным явлением. То есть мы пошли по пути БОЙЦОВСКОГО КЛУБА или БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ. При этом, самое важное, мы увидели отклик не только российской, но и международной аудитории. Когда мы узнали статистику Netflix, что наш проект на первом месте по просмотрам в мире, и это довольно долго держалось, мы начали получать кучу откликов от зрителей со всего света. Они писали о фильме в соцсетях, подписывались на артистов, и мы стали думать о том, что же является причиной такой популярности нашей картины в мире. Все, за что нас критиковали в России, на самом деле было невероятно хорошо, тепло принято во всем мире. Это довольно типично. Часть критики была вызвана излишней стилизацией картинки и показанного мира для взрослого населения в России. Мы провели исследование, чтобы ретроспективно изучить, какие были допущены ошибки в первом ГРОМЕ, и получили интересные результаты.

Восприятие фильма в России резко снижается с повышением возраста, проблема начинается после сорока лет. Взрослым людям тяжело воспринимать, что полицейские участки в картине не выглядят так, как они реально выглядят в России, как и многие другие подобные детали. Для них это стилистическая подножка, это выбивает их из истории. Плюс нас обвиняли в том, что мы подражаем Голливуду. При этом реакция молодежи ровно противоположная. Им очень нравится, как выглядят полицейские участки в картине, и они мечтали бы, чтобы так все и было в реальности. У них кривая восприятия, наоборот, сильно выше. Через фильм мы видим поколенческий разрыв. Очень любопытно за этим наблюдать.

Вне России никто знать не знает, как выглядят здесь полицейские участки, и зрители об это не спотыкаются. Они воспринимают фильм как яркую, понятную историю, которая сделана международным киноязыком и могла бы произойти где угодно. Герой-полицейский, самоотверженный, яркий, пусть и грустный, с каким-то набором своих внутренних проблем и демонов, сталкивается с суперярким злодеем, который «кошмарит» город и угрожает людям. При этом злодей тоже не классический, а все-таки парень, который выбрал не тот путь для реализации благих намерений. Он выбрал путь убийства, по его мнению, плохих людей для того, чтобы решить глобальные проблемы в городе, в частности, коррупцию. То есть его мотивы довольно светлые, но методы темные. Поэтому из-за вот этой своей неоднозначной злодейской позиции он получается довольно выпуклым, ярким, интересным и понятным всему миру.

И уровень проблем такой же понятный. Есть мажоры, сбивающие людей и уходящие потом от правосудия, есть богатеи, которые могут разрушать город ради своих бизнесов и так далее. Очень понятные паттерны, существующие во всех развивающихся странах. Любопытно анализировать статистику Netflix о том, где фильм был особенно популярен. И можно посмотреть, что как раз в развивающихся странах, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, МАЙОР ГРОМ дольше всего держался в топах. Потому что они, наверное, наиболее близки к нам и живут по схожим паттернам, особенно Бразилия. Несмотря на различия в климате, срез экономики и общества очень похож, между богатыми и бедными существует очень большой разрыв, имеются выпуклые, обсуждаемые в обществе проблемы, такие как коррупция. И на Ближнем Востоке очень интересно: по какой-то причине весь регион MENA продемонстрировал высокое смотрение. По-моему, фильм более трех недель висел в топе в Марокко.

Сам главный герой тоже довольно неоднозначный. Хоть и полицейский, но не то чтобы дядя Степа. Он использует насилие и сомнительные методы для достижения своих целей, и для него правосудие важнее законности. У фильма даже был слоган «Закон или правосудие». И вот эти два неоднозначных героя встречаются в одном городе. При этом все это снято хорошо, довольно универсальным, жанровым, международным киноязыком и поэтому понятно зрителям в любой стране.

Предлагал ли Netflix участие во франшизе?

Да, после международного релиза поступало много предложений. Кто-то просил выкупить права на адаптацию, кто-то предлагал сопродюсирование. Но дальше в нашей стране случилось то, что случилось, и мы не успели заключить никакие сделки.

А кто еще предлагал сотрудничество, если не секрет?

Одна стриминговая платформа и несколько крупных американских компаний. Одна из них на тот момент активно хантила таланты в России, и мы тоже быстро попали на их радары. Были очень крупные продюсеры, имевшие отношение к трилогии Нолана про Бэтмена, которым показалось, что можно что-то интересное сделать из ГРОМА.

На американской почве или их интересовал оригинальный контент из России?

В тот момент произошел бум локального контента. Начали «выстреливать» корейские проекты, такие как «Игра в кальмара». Во многом благодаря успеху ГРОМА Netflix увидел, что российский контент может быть супервостребован в мире. И после заключения ряда лицензионных сделок платформа начала предпринимать какие-то шаги по созданию своих российских ориджиналсов. Netflix не открывал офис, но создал совместное предприятие с НМГ. Как раз в этот момент мы как продакшн-компания вместе с друзьями из «Водорода» делали один из проектов для Netflix под рабочим названием «Петля» с Сашей Петровым. Одновременно с нами снималась и «Анна К» продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Это все остановилось, легло на полку и ждет своего часа.

Тогда был большой интерес к России от разных игроков, уровень кино и сериального контента ощутимо вырос, и он стал востребован в мире. Тогда активно изучали рынок и Netflix, и Apple, и HBO, и другие. Крупная американская компания, с которой мы вели переговоры, хотела сделать еще более международного ГРОМА. Несмотря на успех, они все время думали, нужно ли его снимать на английском, или предлагали расширить географию, чтобы герой ездил по Нью-Йорку, а не только базировался в Петербурге. А нам казалось, что часть нашей российской идентичности и была залогом международного успеха. Мы считали, что рассказывать всему миру русскую историю в русском сеттинге международным киноязыком – это и есть залог успеха. Зачем видеть снятый по-американски в Америке русский фильм на английском языке? Нам было очень важно сохранить идентичность, остаться российской компанией, остаться в России, снимать в России с российскими талантами, но говорить на весь мир.

Люди увидели какую-то новую Россию, многие за рубежом даже не знали про существование Санкт-Петербурга. Вдруг им показали на экране какой-то интересный город, который был снят в высокой визуальной эстетике одним из лучших операторов страны Максимом Жуковым. Пошла волна запросов через турагентства, и это даже дошло как-то до правительства города, к нам обращались из комитета по культуре Петербурга с предложением сделать международный ролик с ГРОМОМ. Таким образом, косвенно мы даже поучаствовали в популяризации туристического направления.