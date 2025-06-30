top banner

Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри

Автор: Илья Кувшинов

30 июня 2025

Фильмом открытия станет драмеди «Беги» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым

Сегодня, 30 июня, в ТАСС состоялась пресс-конференция IX фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля. Главной темой смотра этого года станет авангард в кино и в отечественном искусстве в честь столетнего юбилея фильма БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» Сергея Эйзенштейна.

Откроется фестиваль драмеди Романа Артемьева БЕГИ с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Картина рассказывает о воре-медвежатнике, который во время ограбления становится свидетелем преступления. 

В конкурсную программу смотра вошло 19 картин – полнометражных и короткометражных игровых и документальных проектов:

– «Молоко матери», реж. Елизавета Дорожкина
РЕАЛЬНОСТЬ НЕ НУЖНА. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ПАНК, реж. Павел Скоробогатов
– «Обрыв», реж. Семен Грицай
– «Теплая жизнь», реж. Никита Журавлев
– «Omnivore», реж. Дарья Гароника
– «Единственный шанс», реж, Юрий Межевич
– «В поисках движения», реж. Юрий Мокиенко
ПЛЕМЯ ПАДШИХ, реж. Эр Санаа Ох-Хотор
– «Глубокий сосуд», реж. Вадим Плохотников
КОЛХАНДРА, реж. Кирилл Верхозин
ХРУПКОЕ, реж. Максим Аньшин
– «Перфекционист», реж. Марина Петренко
ТЕНИ МОСКВЫ, реж. Валерий Переверзев
– «Забор», реж. Лев Евлампиев
СВЕРХНОВАЯ, реж. Евгений Третьяков
– «Спасибо. Хорошего вечера!», реж. Константин Денискин
АЛИСА, реж. Никита Мокиенко
КОНЕЦ КОНЦОВ, реж. Антон Бильжо
МАЭСТРО, реж. Михаил Кукушкин

По словам программного директора Андрея Апостолова, конкурсная программа фестиваля чуть позже может будет дополнена, потому что ряд фильмов сейчас занят получением прокатного удостоверения. 

В жюри основного конкурса вошли режиссер Алексей Герман-младший, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев и кинокритик Егор Москвитин. 

В рамках внеконкурсной программы будут представлены проекты, связанные с литературной классикой – в частности, на «Горький fest» состоится премьера сериала «Три сестры» телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра KION. В числе других премьерных показов – музыкальная комедия ПЛАГИАТОР Антона Мегердичева и документального проекта НИКИТА МИХАЛКОВ. МЕТОД

Помимо этого, зрители увидят мини-ретроспективу картин Алексея Федорченко, программу «Народный поворот 1995», посвященную фильмам, которые в тот год вернули многим зрителям доверие к российскому кинематографу, а также многое другое.

Организаторы отметили, что в этом году «Горький fest» добавил возможность получения платной аккредитации для тех, кто не имеет отношения к индустрии или СМИ. Все вырученные средства будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

Фото: кадр из фильма БЕГИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
В Минкультуры прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг полнометражных дебютных фильмов
Подробнее
Подростки 14–17 лет оказались главными потребителями отечественного кино среди молодежи
Подробнее
Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии
Подробнее
Игровой «Лило и Стич» получит продолжение
Подробнее
В Истре открывается форум «Новый вектор»
Подробнее
Во Вьетнаме стартовала Неделя российского кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах вновь «На деревню дедушке» и «Материалистка»
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
В России «бинджвотчат» турецкие сериалы и детективы
Подробнее
Фестиваль «Лампа» представил программу
Подробнее
Фонд кино объявляет конкурс на производство фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Александра Геллер покидает кинокомпанию «Пионер»
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг игровых недебютных фильмов
Подробнее
Касса четверга: «На деревню дедушке» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Шпионская свадьба» и «Ритуал» идут почти вровень
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 июня
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 июня
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедийного сериала «Театральная зона»
Подробнее

Новости по теме

«Горький fest» открыл прием заявок на участие в конкурсе
Подробнее
«Горький fest» объявил даты проведения в 2025 году
Подробнее
Фильмом закрытия «Горький fest» стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка»
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил внеконкурсную программу
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри
Подробнее