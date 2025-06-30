Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри

Фильмом открытия станет драмеди «Беги» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым

Сегодня, 30 июня, в ТАСС состоялась пресс-конференция IX фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля. Главной темой смотра этого года станет авангард в кино и в отечественном искусстве в честь столетнего юбилея фильма БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» Сергея Эйзенштейна.

Откроется фестиваль драмеди Романа Артемьева БЕГИ с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Картина рассказывает о воре-медвежатнике, который во время ограбления становится свидетелем преступления.

В конкурсную программу смотра вошло 19 картин – полнометражных и короткометражных игровых и документальных проектов:

– «Молоко матери», реж. Елизавета Дорожкина

– РЕАЛЬНОСТЬ НЕ НУЖНА. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ПАНК, реж. Павел Скоробогатов

– «Обрыв», реж. Семен Грицай

– «Теплая жизнь», реж. Никита Журавлев

– «Omnivore», реж. Дарья Гароника

– «Единственный шанс», реж, Юрий Межевич

– «В поисках движения», реж. Юрий Мокиенко

– ПЛЕМЯ ПАДШИХ, реж. Эр Санаа Ох-Хотор

– «Глубокий сосуд», реж. Вадим Плохотников

– КОЛХАНДРА, реж. Кирилл Верхозин

– ХРУПКОЕ, реж. Максим Аньшин

– «Перфекционист», реж. Марина Петренко

– ТЕНИ МОСКВЫ, реж. Валерий Переверзев

– «Забор», реж. Лев Евлампиев

– СВЕРХНОВАЯ, реж. Евгений Третьяков

– «Спасибо. Хорошего вечера!», реж. Константин Денискин

– АЛИСА, реж. Никита Мокиенко

– КОНЕЦ КОНЦОВ, реж. Антон Бильжо

– МАЭСТРО, реж. Михаил Кукушкин

По словам программного директора Андрея Апостолова, конкурсная программа фестиваля чуть позже может будет дополнена, потому что ряд фильмов сейчас занят получением прокатного удостоверения.

В жюри основного конкурса вошли режиссер Алексей Герман-младший, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев и кинокритик Егор Москвитин.

В рамках внеконкурсной программы будут представлены проекты, связанные с литературной классикой – в частности, на «Горький fest» состоится премьера сериала «Три сестры» телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра KION. В числе других премьерных показов – музыкальная комедия ПЛАГИАТОР Антона Мегердичева и документального проекта НИКИТА МИХАЛКОВ. МЕТОД.

Помимо этого, зрители увидят мини-ретроспективу картин Алексея Федорченко, программу «Народный поворот 1995», посвященную фильмам, которые в тот год вернули многим зрителям доверие к российскому кинематографу, а также многое другое.

Организаторы отметили, что в этом году «Горький fest» добавил возможность получения платной аккредитации для тех, кто не имеет отношения к индустрии или СМИ. Все вырученные средства будут направлены в Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

Фото: кадр из фильма БЕГИ