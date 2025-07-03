Ивановская мануфактура: итоги фестиваля сериалов «Пилот»

В Иваново в седьмой раз прошел фестиваль сериалов «Пилот», ставший последним для Валерия Тодоровского в качестве его президента – о своем уходе с поста режиссер объявил в приветственном слове. В этот раз в основном конкурсе участвовало семнадцать проектов, еще семь сериалов составили документальный конкурс, который проводился в рамках смотра впервые. Гости фестиваля смогли выбрать и самый ожидаемый тайтл – в соответствующей секции было представлено пять наименований. БК, посмотрев все проекты фестиваля и посетив все мероприятия деловой программы, делится общими наблюдениями, связанными как с «Пилотом», так и с российской сериальной индустрией в целом.

УПРАЖНЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ

Семнадцать проектов в основном конкурсе сами по себе являются достаточно объемным срезом положения дел в отрасли. Если к ним прибавить еще документальный конкурс, проекты независимых продакшнов, самые ожидаемые сериалы, то со стороны может возникнуть ощущение хаотичности и собранности программы «Пилота» из всего, что есть в доступе. Изнутри же становится понятно, что каждый элемент этого разнообразия не случаен – и хотя периодически объемы информации, образов и материалов, обрушивающиеся на гостей Иваново, кажутся избыточными, представить полную картину жизни отрасли можно только так. Впрочем, стоит все же отметить, что поиск именно интересных, а не шаблонных проектов на ТВ, который напрашивается в последнее время из-за усиливающихся сотрудничества и копродукции между стримингами и федеральными вещателями, не всегда оборачивается в 2025 году успехом.

Как говорит программный директор «Пилота» Мария Токмашева, ею руководило желание столкнуть в основном конкурсе эфирные сериалы телеканалов и более эстетские проекты платформ, при этом отметив, как некоторые каналы пытаются экспериментировать с жанрами в рамках своей программной сетки, а некоторые платформы отказываются от сложных ориджиналсов в пользу проектов, которые смогут получить хорошую аудиторию и в онлайне, и в телеэфире. «На «Пилоте» мы отталкиваемся именно от присланных заявок – как независимых авторов, так и платформ и телеканалов. В этом году мы получили порядка сотни заявок игровых сериалов, из которых семнадцать вошли в конкурсную программу. Из части этих заявок формировался и новый для «Пилота» блок независимых проектов. Мы с куратором конкурса неигровых сериалов Наташей Григорьевой были отборщиками фестиваля Realist Web Fest, познакомившего отечественную индустрию не только с форматом веб-сериалов, но и с новыми авторами, что нам кажется особенно важным. Поэтому и на «Пилоте» мы постарались найти возможность показать большим игрокам проекты, которые, как это ни странно, люди продолжают снимать за свои деньги, не прибегая к сотрудничеству с платформами, телеканалами, Институтом развития интернета или даже еще не совсем понимая, как и где эту поддержку искать».

Если говорить предметно о жанровом разнообразии в основном конкурсе, то нас встречают сразу восемь чистокровных комедий, три драмы, два триллера, одна историческая лента, два криминальных драмеди и одно драмеди духоподъемное. Крен очевиден, но он не так прост: если «Планетяне», «Мэр из ТЮЗа» и «Жека Рассел» являются идеальными примерами проектов, которые не просто не имеют второго дна, а намеренно всячески его избегают в своем желании исключительно смешить (что спровоцировало как минимум недоумение со стороны критиков и в моменте вызвало вопросы об их уместности в конкурсе), то, например, «Чудо» и «Олдскул» все-таки хотят заставить свою аудиторию задуматься о чем-то серьезном или, по крайней мере, придать своим персонажам драматической глубины. В любом случае та ставка на комедии, которую продакшны сделали какое-то время назад, сейчас играет – и развлекательный контент явно выпускается в огромных, доминирующих объемах. О его качестве можно рассуждать отдельно, но организаторы «Пилота» решили отразить в конкурсе именно ситуацию в отрасли, что вызывает определенное уважение. Как сказала в разговоре с БК Мария Токмашева, задача программного директора – собрать конкурс так, чтобы он максимально показывал развитие или, напротив, стагнацию индустрии в конкретный период времени. «Конечно, я очень переживала, как воспримут игровой конкурс зрители, особенно мои коллеги-журналисты. Но я по-прежнему считаю, что программный директор не несет ответственности за качество каждого конкретного проекта. Я часто говорю, что мы не снимаем, а просто показываем. Хотя, конечно же, это всегда непросто, и всегда есть много обиженных и среди тех, кто как зритель надеялся на лучшее, и среди создателей сериалов, которые уверены в том, что их проект уж точно интереснее, профессиональнее или ярче некоторых из тех, что показали в этом году», – рассказала Токмашева.

Любопытно, что интерес индустрии к комедиям, не только оправданный эскапистскими настроениями в обществе, но и подтверждаемый итогами зрительского голосования (по его итогам приз достался «Олдскулу»), вступает в заочное противоречие с решением жюри, наградившим драму «Дыши» – пожалуй, эмоционально самый тяжелый проект конкурса.

Креативный продюсер стриминга Wink Кирилл Ашумов видит в подобном раскладе один из трендов будущего: «Ярко выделяются два превалирующих сегмента в контенте. Первый – легкие комедии, развлекающие зрителя и не претендующие на глубокие высказывания и инновации в жанре. Второй – остросюжетные драмы, существующие на грани допустимого и говорящие со зрителем на провокационные, тяжелые и злободневные темы. В этой группе ощущается стремление авторов быть на острие выбранной темы. Если про роды, то так, как никто не говорил и не показывал. Если про сталкинг – то максимально жестко и без купюр. При этом представители и того, и другого сегмента могут быть заявлены одной платформой. Таким образом создается впечатление, что обязательным требованием сбалансированной контентной сетки станет наличие как комфортных комедий для расслабления после работы, так и захватывающих дух, противоречивых драм, оставляющих после себя ощущение дискомфорта и заставляющих думать и обсуждать». Отдельно Ашумов обращает внимание на возникшее у него ощущение, что в этом году стало больше проектов young adult: «Отчетливо видно, что площадки борются за молодую аудиторию и ищут способы привлечь будущий кор».

Директор по взаимодействию с индустрией холдинга «МТС Медиа» Игорь Хомский, в свою очередь, отмечает определенную сезонность количественного доминирования комедий в конкурсе: «На фестивале мы увидели перекос в сторону комедий. С одной стороны, это определенный тренд, с другой – впереди нас ждет «Новый сезон», традиционно демонстрирующий больше «премиальных» платформенных проектов, которые чаще делаются в драматическом жанре». Отдельно Хомский обратил внимание на изменения в кадровом сериальном ландшафте: «Видно, что появляется все больше молодых героев и новых лиц, что не может не радовать. Также отмечу большое количество интересных саундтреков, как правило, представленных молодыми исполнителями».

Генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров среди тенденций отрасли по итогам смотра отмечает следующее: «Тренд среди зрителей – запрос на актуальные истории, которые тем не менее совмещают в себе ностальгию, простые и понятные ценности. В самое сердце попадают все-таки хорошо сделанные народные комедии, причем в этом году не только зрителям, но и кинокритикам. Что же касается индустрии, то наконец-то все начали понимать, что бесконечных инвестиций не существует и, я уверен, стоимость производства начнется снижаться. Заметно, что производственные сметы уже начали этот процесс».

Возвращаясь к итоговому распределению наград: Игорь Хомский в своем комментарии БК описывает «Олдскул» как потенциальный хит с высоким качеством юмора и глубокими смыслами, что сразу отразилось в признании со стороны зрителей. Что касается приза для «Дыши», то здесь он считает важным учитывать, кто принимал это решение: «Все четверо членов жюри – режиссеры, опытные профессионалы, увидевшие в этом проекте все составляющие, способные сделать сериал событием. В нем есть сильная сценарная основа и видна работа молодого, но уже добившегося признания режиссера Анны Кузнецовой, впервые пробующей себя в формате сериала». Схожим образом рассуждает Кирилл Ашумов: «Очень понятный выбор, с которым сложно спорить. Фестиваль диктует праздничное и приподнятое настроение, а зритель, даже индустриальный, голосует в первую очередь сердцем. Поэтому выбор легкой, яркой комедии с легендарными и любимыми артистами более чем закономерен. Жюри, в свою очередь, оценивает головой и берет в расчет совершенно иные критерии. Поэтому, как мне кажется, их фаворитом стал сложный, психологический, местами дискомфортный и остросюжетный проект».

Мария Токмашева характеризует двух главных лауреатов как идеальный мэтч: «Соглашаясь на должность программного директора «Пилота», я очень боялась, что мне придется выбирать исключительно из комедий разной степени качества, потому что еще пару лет назад индустрия внутри себя как будто бы сделала ставку на эскапизм. Однако при просмотре заявок даже в комедиях я увидела рассуждения в том числе о сегодняшнем дне и травмах поколений. А то, что мужское жюри наградило главным призом «Дыши», эту сильную и психологически интимную (не хочу говорить «женскую») драму, доказывает, что мы все-таки движемся в сторону гендерного равенства. Не внешнего, а внутреннего. И в кино имеют право быть искренними все – как женщины, так и мужчины».

Здесь невозможно не заметить, что приз сериалу «Дыши», постановщицей которого стала Анна Кузнецова (КАНИКУЛЫ), вручило жюри, состоящее из четырех мужчин. А в основном конкурсе при всем его количественном изобилии, кроме победителя, есть только одна работа женщины-режиссера – это драма Анны Курбатовой «16 лет и 9 месяцев» (которая, кстати, несмотря на название, далека от пропаганды повышения рождаемости и в целом стремится, судя по первому эпизоду, обозначить сложность своей темы). Так что, вспоминая о звучавших со сцены во время церемонии закрытия шутках, которым лучше всего подходит эпитет «сексистские», хочется все же пожелать «Пилоту» найти не только внутреннее гендерное равенство, но и внешнее.

ЖИЗНЬ В ДОКАХ

Одним из главных новшеств 2025 года на фестивале «Пилот» стал запуск конкурса документальных проектов, интерес к которым, по крайней мере, декларируемый публично, со стороны стримингов особенно отчетливо был заметен еще в 2024-м. Впрочем, пока что, судя по всему, опыты платформ в этом формате и выделяемые на них бюджеты имеют довольно аккуратно очерченные границы. Отвечая на вопрос о числе присланных на фестиваль заявок, куратор программы, кинокритик Наталия Григорьева признает: «Хотелось бы, конечно, привести какую-то впечатляющую цифру, но в реальности это около двадцати заявок, присланных как платформами, так и независимыми авторами. Интересно, кстати, что не было ни одной заявки от телеканалов, хотя многие считают, что они снимают как минимум документальные циклы. В прошлом году на «Пилоте» мы в принципе зафиксировали желание и возможности платформ создавать документальные сериалы, однако в их бюджеты особо не погружались. По статистике количество неигровых проектов на стримингах по-прежнему нельзя сравнить с игровым контентом. Если платформа за год производит хотя бы пару-тройку документальных ориджиналсов – это уже большое достижение, хотя, очевидно, такие проекты имеют меньший по сравнению с игровыми бюджет и могут быть востребованы у зрителя».

Такую политику подтверждает Игорь Хомский: «Сегмент документальных проектов остается нишевым и комплиментарным для крупных игроков рынка. Тенденции сокращения бюджетов и новых запусков прослеживаются в нем в том числе». Хомский, впрочем, видит возможности для доков в рамках кроссплатформенных проектов 360, с которыми активно работает «МТС Медиа».

Что касается «Пилота», то в итоге в секцию было отобрано семь сериалов, крайне разных как по форме, так и по содержанию. Приз жюри получила лента «Арт – это я. Цирк» Кати Жемеровой и Родиона Макарова про невидимую со стороны внутреннюю жизнь цирковых артистов. Картина открывает цикл фильмов, посвященных различным видам искусства. Критиками также с явным воодушевлением был принят проект «Черкизон. Ад и рай новой России» Вадима Ватагина. Последний, впрочем, при звездном наборе спикеров и эффектном оформлении все же выполнен в достаточно традиционном для документалистики ключе. Наталия Григорьева подтверждает такое впечатление: «К многосерийным док-проектам, в отличие от фильмов, будто бы еще не найден подход. В существующих док-сериалах по-прежнему господствует формат «говорящих голов», когда именно интервью, а не жизнь того или иного героя занимает бόльшую часть экранного времени. Хорошо, когда и при столь классическом подходе авторы не боятся экспериментов, о чем свидетельствует и конкурс «Пилота», в проектах которого – даже тех, где авторы используют «вопрос-ответ», – уже существует свой киноязык, более творческий и художественный, а не исключительно формалистский подход к материалу. Ведь именно за обычной жизнью во всем ее движении и порой хаотичности мы все хотим наблюдать в неигровом кино. То, что прекрасно воспринимается в пятиминутном телеинтервью, гораздо хуже работает и смотрится в полноценном пилоте документального сериала».

Наиболее экспериментальным среди участников конкурса выглядит «Старый дом» Любови Корлыхановой – максимально личная история двух сестер, отправляющихся в путешествие во времени с целью узнать, что уничтожило их родителей и нанесло им самим незаживающую травму. Здесь личное наслаивается на коллективное, частная история выглядит как экстракт общественной. Наталия Григорьева подмечает, что, мимикрируя под жанр «тру-крайм», «Старый дом» доказывает: жизни людей порой оказываются более захватывающими, чем любые сценарии.

СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ

Парадоксальным образом документальный конкурс, при том что в него вошло сразу несколько по-настоящему интересных и сильных работ, по остроте пропустил вперед игровую секцию. Проекты основной программы поднимали такие темы, как алкоголизм, буллинг, сталкинг, беременность и роды, а также все связанные с ними страхи. Причем, что особенно важно, делали это не только драмы: в том же «Олдскуле» главной героиней, суровой учительницей в исполнении Марии Ароновой, сначала высмеивается паническая атака как что-то придуманное, а затем эта самая атака настигает ее саму. В «Чуде» мы становимся свидетелями того, как бывшие преступники борются с алкоголизмом и как неверие в искренность этой борьбы со стороны молодого полицейского порождает комичные ситуации. «Нам покер» в целом с самого начала ставит во главу угла проблему лудомании. В «Фейке» героиня становится жертвой сталкера – и зрители буквально кожей чувствуют всю ее, а значит, и свою уязвимость в этой ситуации. Этот список можно продолжать, но стоит еще раз подчеркнуть: каждый из этих проектов ни в коем случае не пытается выступать с назидательных позиций. Вместо этого режиссеры, сценаристы и продюсеры стремятся обогатить жанровые почвы новыми смыслами и образами.

Давид Кочаров напоминает, что этот тренд существует уже какое-то время: «Наша индустрия развивается очень динамично. И все чаще появляются проекты, сочетающие развлекательную часть с социальными темами. А это непросто – рассказать о сложном так, чтобы это было весело. Например, как в нашем сериале «Подслушано в Рыбинске», который уморительно смешной, но при этом показывает главного героя, находящегося в глубоком личностном кризисе. Или в проекте «Дорогой Вилли», где мы представляем реальные события многолетней давности, до боли похожие на современные и сформировавшие наши сегодняшние проблемы и конфликты. Поэтому российская сериальная индустрия находится на верном пути: экспериментирует, берется за новые сложные темы, пытается объединять жанры, а не крутится вокруг нескольких «вечных» и «работающих».

Нынешняя программа «Пилота» – следствие не внезапного пробуждения социальной ответственности медиаиндустрии, а проявление достаточно длительной эволюции. Руководитель КСО Национальной Медиа Группы, импакт-продюсер, один из основателей клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» Мария Залунина рассуждает следующим образом: «Развитие онлайн-платформ дало возможность поднимать в контенте такие темы, которые было рискованно задействовать в эфирных проектах. Тема могла «не зайти» зрителю, не соответствовать формату канала или не ложиться в контентную политику. Теперь стало возможным рассматривать самые разные, в том числе острые и сложные социальные проблемы – насилие, одиночество, зависимость, буллинг и так далее. Так что, с одной стороны, развитие онлайн-платформ дало толчок для экспериментов с формой, стимулировало интеграцию новых способов взаимодействия с аудиторией на ту или иную социальную тему. С другой стороны, интерес государства к социально значимому диджитал-контенту и создание грантодающих организаций, способных участвовать в финансировании таких проектов, по сути, поддержал этот тренд, и мы получили почти полностью сформированную работающую импакт-систему». Среди результатов этих процессов Мария Залунина вспоминает экосистему социально преобразующего контента «Трудных подростков», включающую в себя, помимо прочего, художественный сериал, два помогающих чат-бота, а также документальный цикл, стремящийся честно отображать реальность современной молодежи.

Желание придать контенту социальную значимость развивает формы, в которых этот контент существует, напоминает Залунина. В сериалы интегрируются помогающие инструменты, ссылки на сайты НКО, горячие линии, вокруг проектов поднимаются общественные дискуссии, организуются круглые столы и спецпоказы с привлечением экспертов и обсуждением сложных тем. Все это в конечном итоге не только работает как общественное благо, но и наращивает аудиторию, максимально отзывчивую ко всему живому и настоящему. Мария Залунина при этом отмечает: «Пока очень сложно идут темы про инклюзию – у нас все еще крайне редко появляется хороший, интересный контент про людей с особенностями, про дружелюбие и неравнодушие друг к другу, про теплые, добрососедские отношения, редко поднимается тема про современные проблемы учителей. Важно и нужно сегодня говорить о семейных ценностях и взаимоотношениях разных поколений».

Здесь хочется вспомнить, что в конкурсе «Пилота» в этом году был проект «Нормальный». Лента, которая очевидно призвана приучить социум к принятию людей с ментальными особенностями, кажется, не всегда при этом до конца понимает, как именно стоит реализовывать свои устремления. Впрочем, не ошибается тот, кто ничего не делает – а работы у российского общества, в том числе в сфере эмпатии, впереди явно очень много.

Фото: пресс-служба фестиваля

03.07.2025 Автор: Максим Острый