Paramount выплатит Дональду Трампу $16 млн для продолжения слияния со Skydance

Данная сумма пойдет на содержание президентской библиотеки бизнесмена и оплату юридических услуг

Президент США Дональд Трамп и Paramount достигли мирового соглашения, благодаря которому медиахолдинг сможет наконец-то продолжить слияние со Skydance – правда, оно обойдется ему в $16 млн.

Представители конгломерата заявили, что данная сумма пойдет на содержание президентской библиотеки Трампа и оплату юридических услуг. Напомним, что в прошлом году бизнесмен подал иск против телеканала CBS и телешоу «60 минут», обвинив их во вранье и попытке склонить чашу весов в пользу Демократической партии накануне президентских выборов из-за демонстрации отредактированного интервью с Камалой Харрис.

Правда, не все условия президента будут выполнены – в частности, Paramount выплатит деньги, но не обязана приносить Трампу официальные извинения. Тем не менее, корпорация согласилась с тем, чтобы в будущем «60 минут» публиковала полную расшифровку всех интервью с кандидатами в президенты США сразу после выхода в эфир – однако, они будут «подвергаться правкам, если это потребуется по юридическим соображениям или соображениям национальной безопасности».

По словам холдинга, мировое соглашение никак не связано со слиянием Paramount Global и Skydance и с процессом получения одобрения от Федеральной комиссии по связи США (FCC), однако очевидно, что неприятное дело тормозило процесс.