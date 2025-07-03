top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Paramount выплатит Дональду Трампу $16 млн для продолжения слияния со Skydance

Paramount выплатит Дональду Трампу $16 млн для продолжения слияния со Skydance

Автор: Илья Кувшинов

3 июля 2025

Данная сумма пойдет на содержание президентской библиотеки бизнесмена и оплату юридических услуг

Президент США Дональд Трамп и Paramount достигли мирового соглашения, благодаря которому медиахолдинг сможет наконец-то продолжить слияние со Skydance – правда, оно обойдется ему в $16 млн.

Представители конгломерата заявили, что данная сумма пойдет на содержание президентской библиотеки Трампа и оплату юридических услуг. Напомним, что в прошлом году бизнесмен подал иск против телеканала CBS и телешоу «60 минут», обвинив их во вранье и попытке склонить чашу весов в пользу Демократической партии накануне президентских выборов из-за демонстрации отредактированного интервью с Камалой Харрис.

Правда, не все условия президента будут выполнены – в частности, Paramount выплатит деньги, но не обязана приносить Трампу официальные извинения. Тем не менее, корпорация согласилась с тем, чтобы в будущем «60 минут» публиковала полную расшифровку всех интервью с кандидатами в президенты США сразу после выхода в эфир – однако, они будут «подвергаться правкам, если это потребуется по юридическим соображениям или соображениям национальной безопасности».

По словам холдинга, мировое соглашение никак не связано со слиянием Paramount Global и Skydance и с процессом получения одобрения от Федеральной комиссии по связи США (FCC), однако очевидно, что неприятное дело тормозило процесс.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Минкультуры прошел питчинг полнометражных дебютных фильмов
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Подростки 14–17 лет оказались главными потребителями отечественного кино среди молодежи
Подробнее
Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии
Подробнее
Игровой «Лило и Стич» получит продолжение
Подробнее
Александра Геллер покидает кинокомпанию «Пионер»
Подробнее
Фонд кино объявляет конкурс на производство фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Во Вьетнаме стартовала Неделя российского кино
Подробнее
В России «бинджвотчат» турецкие сериалы и детективы
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах вновь «На деревню дедушке» и «Материалистка»
Подробнее
Касса четверга: «На деревню дедушке» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
ФПРК будет поддерживать производство игровых короткометражных фильмов
Подробнее
«Паразиты» признаны лучшим фильмом XXI века по версии Голливуда
Подробнее
Медиакоммуникационный союз попросил Госдуму доработать законопроект о ПУ для стримингов
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 июня
Подробнее
В Москве начал работу летний кинотеатр «Москино Музеон»
Подробнее
Касса России: комедия «На деревню дедушке» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Международная касса: F1 стартовал на 78 рынках
Подробнее

Новости по теме

Paramount предложил Дональду Трампу $15 млн для продолжения слияния со Skydance
Подробнее
Джон Войт предложил Дональду Трампу свой план по спасению Голливуда
Подробнее
Дональд Трамп предложил обложить 100-процентными пошлинами иностранные фильмы
Подробнее
Слияние Paramount Global и Skydance постепенно близится к завершению
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» получил новую дату выхода в России
Подробнее