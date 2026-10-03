Джеймс Ганн останется во главе DC Studios после слияния Paramount и Warner Bros.
Автор: БК
3 октября 2026
Свою должность также сохранит и Питер Сафран
Похоже, сделка Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery не помешает Джеймсу Ганну развивать его вселенную – по информации Deadline, он и Питер Сафран продолжат руководить DC Studios после окончания слияния.
Утверждается, что тандем недавно уже встретился с главой Skydance Дэвидом Эллисоном, чтобы обсудить свое будущее в объединенной компании. Напомним, что после закрытия сделки все киноподразделения Paramount и Warner Bros. будут подчиняться текущим сопредседателям Paramount Pictures Дане Голдберг и Джошу Гринштейну.
Ганн и Сафран возглавили DC Studios в октябре 2022 года.
Фото: кадр со съемок фильма СУПЕРМЕН
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