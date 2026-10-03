Джеймс Ганн останется во главе DC Studios после слияния Paramount и Warner Bros.

Свою должность также сохранит и Питер Сафран

Похоже, сделка Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery не помешает Джеймсу Ганну развивать его вселенную – по информации Deadline, он и Питер Сафран продолжат руководить DC Studios после окончания слияния.

Утверждается, что тандем недавно уже встретился с главой Skydance Дэвидом Эллисоном, чтобы обсудить свое будущее в объединенной компании. Напомним, что после закрытия сделки все киноподразделения Paramount и Warner Bros. будут подчиняться текущим сопредседателям Paramount Pictures Дане Голдберг и Джошу Гринштейну.

Ганн и Сафран возглавили DC Studios в октябре 2022 года.

Фото: кадр со съемок фильма СУПЕРМЕН