Уход Paramount из Калифорнии может привести к потере 58 тысяч рабочих мест

Ежегодный экономический ущерб составит от $10,6 до $21,2 млрд

Институт прикладной экономики подготовил специальное исследование по заказу Paramount, в котором оцениваются потенциальные убытки для Калифорнии в случае полного ухода студии из штата.

Согласно документу, возможный уход Paramount приведет к постоянной потере от 28 990 до 57 980 рабочих мест, а ежегодный экономический ущерб составит от $10,6 до $21,2 млрд. Отмечается, что в подсчеты включены прямые, косвенные и сопутствующие рабочие места – иными словами, эта цифра отражает потери во всех отраслях, а не только в кино- и телеиндустрии. В период с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2031 года совокупные потери оцениваются в 2 750-5 550 рабочих лет и $1,01-2,03 млрд экономического объема.

Еще одним ударом стало бы преобразование съемочных павильонов Warner Bros. в коммерческую или жилую недвижимость, что, как отмечается в отчете, «навсегда лишило бы» Калифорнию инфраструктуры, создававшейся на протяжении века.

Напомним, Paramount Skydance угрожает перенести бизнес из Калифорнии в случае срыва сделки с Warner Bros. Discovery из-за антимонопольного иска. Среди потенциальных направлений для переезда называются Джорджия, Теннесси и Техас. При этом если сделка не будет закрыта к 1 октября, Paramount придется выплачивать акционерам Warner Bros. Discovery около $7 млн в день в рамках предусмотренной соглашением комиссии за задержку.