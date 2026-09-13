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Обзор изменений графика релизов на неделе 7-13 сентября 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

13 сентября 2026

Экшн-триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом, библейская драма от Angel Studios и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» заявила триллер THE CYCLE на 22 октября и экшн-триллер ВЕЧНЫЙ СТРАННИК с Джонни Деппом на 25 марта 2027 года.

«НМГ Кинопрокат» убрал из прокатной сетки отечественную комедию РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ. Ее релиз был намечен на 19 ноября.

К24 поставило на 5 ноября экранизацию автофикшн-романа Леонида Цыпкина ЛЕТО В БАДЕНЕ. Главную роль в картине исполнил Филипп Янковский.

«Экспонента Фильм» выпустит 21 января 2027 года отечественную драму ПАДАЕТ СНЕГ.

«Уорлд Пикчерз» заявил хоррор ПРОКЛЯТЬЕ САЛЬМОКДЖИ на 22 октября. Ранее на этой дате стоял фильм ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. УДУШЬЕ, который теперь ушел на 19 ноября. ЗАКЛЯТЬЕ: НОВАЯ СУЩНОСТЬ сдвинулся с 1 октября на 18 февраля 2027 года, а LOCKBOX – с 15 октября на 5 ноября. Тайский фильм ужасов KIJSADA PARADISE, релиз которого был запланирован на 8 октября, покинул график.

Сразу три новинки застолбили за собой дату 15 октября – испанская драма ЛЮБОВЬ МОЯ с Хавьером Бардемом (A-One Films), японский хоррор ВКУСКИЛЛ («Иноекино») и документальная лента ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ.

«Пионер» поставил на 22 октября корейскую анимацию ДИТЯ ВОДЫ.

«КИНО.АРТ.ПРО» заявил на 3 декабря библейскую драму НОВАЯ ЭРА от Angel Studios. Главные роли в картине исполнили Дева Кассель, Сэм Уортингтон, Бен Мендельсон, Гаэль Гарсиа Берналь и Джим Кэвизел.

Фото: кадр из фильма ВЕЧНЫЙ СТРАННИК

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