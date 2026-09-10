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Режиссер «Горничной» работает над продолжением «Ограбления по-итальянски»

Автор: БК

10 сентября 2026

Проект находится в разработке уже больше 20 лет

Paramount Pictures разрабатывает неочевидный сиквел – по информации Deadline, студия находится на ранней стадии переговоров с режиссером ГОРНИЧНОЙ Полом Фигом насчет продолжения криминального боевика ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.

В настоящее время ведется поиск сценаристов, однако ни один из них пока не был утвержден.

Лента 2003 года, снятая Ф. Гэри Грэем по мотивам британской картины с Майклом Кейном, рассказывала о команде профессиональных воров, которые мстят бывшему подельнику за предательство. Главные роли в проекте исполнили Марк Уолберг, Шарлиз Терон и Эдвард Нортон.

Стоит отметить, что сиквел разрабатывается Paramount уже больше 20 лет. Над первоначальным сценарием продолжения работал Дэвид Туи (ХРОНИКИ РИДДИКА), а сюжет должен был перенести команду на Mini Cooper в Рио-де-Жанейро.

Фото: кадр из фильма ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

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