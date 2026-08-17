Paramount потребовала возмещения убытков от истцов по делу против слияния с Warner Bros.
Автор: БК
17 августа 2026
Сумма оценивается в $1,88 млрд
Paramount Skydance обратилась в федеральный суд с требованием обязать 12 американских штатов и Гильдию сценаристов США (WGA), выступающих против сделки с Warner Bros. Discovery, предоставить залог в размере $1,88 млрд на случай убытков компании из-за задержки слияния.
Компания под руководством Дэвида Эллисона требует внести залог до 30 сентября. Если медиаконгломерат одержит победу в разбирательстве, средства должны будут компенсировать понесенные из-за задержки сделки потери.
Напомним, что начало рассмотрения антимонопольного дела намечено на 2 марта 2027 года.
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