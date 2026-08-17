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Paramount потребовала возмещения убытков от истцов по делу против слияния с Warner Bros.

Автор: БК

17 августа 2026

Сумма оценивается в $1,88 млрд

Paramount Skydance обратилась в федеральный суд с требованием обязать 12 американских штатов и Гильдию сценаристов США (WGA), выступающих против сделки с Warner Bros. Discovery, предоставить залог в размере $1,88 млрд на случай убытков компании из-за задержки слияния.

Компания под руководством Дэвида Эллисона требует внести залог до 30 сентября. Если медиаконгломерат одержит победу в разбирательстве, средства должны будут компенсировать понесенные из-за задержки сделки потери.

Напомним, что начало рассмотрения антимонопольного дела намечено на 2 марта 2027 года.

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