Майкл Де Лука и Памела Эбди покинут Warner Bros. после слияния с Paramount

Тандем возглавлял киноподразделение студии с 2021 года

Текущие главы киноподразделения Warner Bros. Майкл Де Лука и Памела Абди не войдут в новую управленческую команду после завершения слияния Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery.

По информации инсайдеров, обеими студиями будут руководить Дана Голдберг и Джош Гринштейн, которые в августе 2025 года возглавили киноподразделение Paramount. В прошлом Голдберг занимала должность креативного директора Skydance, а Гринштейн – президента Sony Pictures Motion Pictures.

Напомним, что сделку стоимостью в $110 млрд планируется закрыть 6 октября.

Де Лука и Эбди возглавляли Warner Bros. с июня 2021 года. В прошлом году их контракты были продлены после успеха ГРЕШНИКОВ, MINECRAFT В КИНО и ОРУДИЙ. Помимо этого, студия была удостоена рекордных 11 премий «Оскар» при 30 номинациях, включая награду за лучший фильм для БИТВЫ ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона.

Останется ли тандем в компании на переходный период, пока неизвестно.