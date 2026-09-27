Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 сентября 2026 года

«Очень сказочные дела», триквел «Пальмы» и перевыпуск «Щелкунчика» Андрея Кончаловского

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил четыре новинки – музыкальную комедию от телеканала ТНТ ОЧЕНЬ СКАЗОЧНЫЕ ДЕЛА (3 декабря), комедию Я ПРИЗРАК (18 марта 2027 года) с Гариком Харламовым, драматический экшн 1999-Й (13 мая 2027 года) и приключенческую ленту ПАЛЬМА 3 (16 сентября 2027 года).

«НМГ Кинопрокат» поставил на 4 ноября боевик Ренни Харлина ЗВЕРЬ с Сэмюэлем Л. Джексоном и Юэлем Киннаманом. Продолжение истерна Андрея Богатырева КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812, в свою очередь, застолбило за собой 4 марта 2027 года. Помимо этого, компания перевыпустит в 3D сказку Андрея Кончаловского ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ (3 декабря). Главные роли в картине 2010 года исполнили Эль Фэннинг, Джон Туртурро, Натан Лейн, Фрэнсис Де Ла Тур, Юлия Высоцкая и другие.

«Атмосфера Кино» временно убрала из прокатной сетки сказку КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. Релиз фильма был намечен на 22 октября.

«Вольга» перенесла мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ГУСИ-ЛЕБЕДИ с 24 на 17 декабря.

«Каро Премьер» заявил две новинки – драму ВЫЖИТЬ ВО ЛЬДАХ (25 февраля 2027 года) и мультфильм ЛЕГЕНДА О РУСАЛОЧКЕ (27 мая 2027 года). Новой датой обзавелась и комедия ДОМ ХОДУНОМ – теперь она появится на экранах 14 января 2027 года.

«Наше кино» выпустит 8 апреля 2027 года мелодраму ВСЯ ЭТА ЛЮБОВЬ с Данилой Козловским. Лента участвует в основном конкурсе грядущего фестиваля «Маяк». Драматический байопик о Дмитрии Шостаковиче ШУМ ВРЕМЕНИ от Алексея Учителя переместился с 26 ноября на 25 марта 2027 года, а сказка ЛУКОМОРЬЕ – со 2 декабря 2027 года на 22 апреля 2027-го.

«Экспонента Фильм» покажет на больших экранах отечественное драмеди КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК (17 декабря). Премьера картины Юлии Трофимовой состоялась на фестивале «Окно в Европу», где получила приз зрительских симпатий. Триллер Флориана Зеллера БУНКЕР с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус сдвинулся с 10 декабря на 18 марта 2027 года.

«Уорлд Пикчерз» поставила хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВАЯ СУЩНОСТЬ с Хизер Грэм на 18 февраля 2027 года. Несколько проектов компании изменили свои даты: ПРОКЛЯТЬЕ САЛЬМОКДЖИ переехало с 22 октября на 4 ноября, АСТРАЛ. ДОМИНИОН – с 29 октября на 14 января 2027 года, а АСТРАЛ. ИНОЙ МИР – с 3 декабря на 26 ноября.

Cinema Park Distribution заявила на 22 октября отечественный триллер ПРАНКЕР. Главные роли в картине исполнили Максим Матвеев, Алексей Серебряков и Кристина Кучеренко.

TenLetters сдвинула релиз мультфильма АРНИ И БАРНИ с 29 октября на 11 февраля 2027 года.

«Иноекино» вернет на большие экраны последний фильм Андрея Тарковского ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. Лента появится с 29 октября в новой 4К-реставрации, созданной Шведским киноинститутом.

Еще два релиза также заняли 29 октября – отечественное драмеди МЕНЯ ПОЖИРАЕТ СОБСТВЕННАЯ КРОВАТЬ (Vereteno) и французская комедия БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ (CoolConnections).

Фото: кадр из фильма ОЧЕНЬ СКАЗОЧНЫЕ ДЕЛА