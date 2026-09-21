Предварительная касса уикенда: лидерство разделили «Как Иван в сказку попал» и «Сумерки»

Бронза чарта отошла боевику «Курьер»

Согласно предварительным данным, лидерство в официальном прокате разделили две картины – семейная лента КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP) и перевыпуск фильма 2008 года СУМЕРКИ (KAP). Оба релиза заработали около 165,5 млн рублей за четыре дня проката, поэтому судьбу первой строчки чарта решит фотофиниш, когда вечером понедельника появятся официальные данные от дистрибьюторов.

Третью строчку таблицы занял американский боевик КУРЬЕР (AK) с Аланом Ричсоном в главной роли. Проект показал наименьшую среднюю заполняемость в чарте (восемь человек на сеанс), однако это не помешало ему пополнить свою копилку примерно на 26 млн рублей.

Замкнул десятку лучших тайваньский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ (EXP), заработавший 9,5 млн рублей по итогам первого прокатного уикенда.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ