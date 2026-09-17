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Елена Бродская возглавит контент, маркетинг и партнерства в «Кинопоиске»

Автор: БК

17 сентября 2026

До назначения она руководила глобальным контентом и франшизами Фантеха Яндекса

В команде «Кинопоиска» пополнение – Елена Бродская возглавит контент, маркетинг и партнерства сервиса.

На новой должности она будет отвечать за контентную и маркетинговую стратегию «Кинопоиска», развитие партнерств с телеканалами и онлайн-кинотеатрами, а также работу с проектами, создаваемыми специально для платформы.

«Мы очень рады, что Лена присоединяется к команде «Кинопоиска». Лена – известный профессионал рынка, с большим опытом и в индустрии, и в Яндексе. Сейчас, когда «Кинопоиск» продолжает стратегию платформенного развития, именно партнерства и синергия контента и маркетинга становятся основой устойчивого роста», – заявил руководитель «Кинопоиска» Николай Буц.

До назначения Бродская руководила глобальным контентом и франшизами Фантеха Яндекса. До прихода в компанию она 17 лет работала в российском офисе Disney на различных управленческих позициях, а в последние годы занимала должность вице-президента по маркетингу.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

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