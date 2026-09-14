top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия Героев» с Евгением Ткачуком

Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия Героев» с Евгением Ткачуком

Автор: БК

14 сентября 2026

Сейчас проект находится в стадии девелопмента

13 сентября на «Красном Октябре» прошла закрытая киновечеринка сообщества «Площадка», на которой состоялось представление киностудии North Studio.

В частности, гостям рассказали о супергеройской драме АКАДЕМИЯ ГЕРОЕВ. Режиссером и автором картины выступает Давид Астермун, а продюсером – Ван Морозов. В главных ролях задействованы Евгений Ткачук, Савелий Кудряшов и Мария Абрамова.

По сюжету, случайная ошибка шестнадцатилетнего Тима дает сверхспособности десятку подростков из его двора, за которыми сразу же начинается охота. Бывший функционер Ферзев создает Академию Героев, чтобы взять пойманных под контроль, и предлагает юноше стать ее лидером. Тим отказывается и платит за это всем, что у него есть.

Команда North Studio сняла на собственные средства 11-минутный фрагмент из фильма, чтобы доказать, что создание жанрового кино возможно с минимальными ресурсами. Сейчас АКАДЕМИЯ ГЕРОЕВ находится в стадии девелопмента.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрек скорую остановку пиратского кинопроката
Подробнее
Дмитрий Киселев снимет фильм про Урфина Джюса
Подробнее
Режиссер «Горничной» работает над продолжением «Ограбления по-итальянски»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года
Подробнее
Предпродажи уикенда: в гонке новинок всех опередил «Хитрый Койот»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Охота на императора»
Подробнее
Касса России: «Бегущая» с Галь Гадот стартовала с пятой строчки
Подробнее
Стала известна дата выхода сериала «Повесть о двух городах» на стриминге viju
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»
Подробнее
Официальная касса России: обратная сторона осени
Подробнее
Переходный возраст: как устроено кинохождение у подрастающей аудитории
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 7–13 сентября 2026 года
Подробнее
Netflix впервые начнет отчитываться о кассовых сборах своих фильмов
Подробнее
ИРИ начал прием заявок на конкурс детского контента
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal
Подробнее
Кейн Парсонс снимет сиквел «Закулисья реальности»
Подробнее
Тамбовская область отказалась от рибейтов для кинопроизводства
Подробнее
Персонаж Пола Уокера может вернуться в последнем «Форсаже» с помощью ИИ
Подробнее