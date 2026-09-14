Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия Героев» с Евгением Ткачуком

Сейчас проект находится в стадии девелопмента

13 сентября на «Красном Октябре» прошла закрытая киновечеринка сообщества «Площадка», на которой состоялось представление киностудии North Studio.

В частности, гостям рассказали о супергеройской драме АКАДЕМИЯ ГЕРОЕВ. Режиссером и автором картины выступает Давид Астермун, а продюсером – Ван Морозов. В главных ролях задействованы Евгений Ткачук, Савелий Кудряшов и Мария Абрамова.

По сюжету, случайная ошибка шестнадцатилетнего Тима дает сверхспособности десятку подростков из его двора, за которыми сразу же начинается охота. Бывший функционер Ферзев создает Академию Героев, чтобы взять пойманных под контроль, и предлагает юноше стать ее лидером. Тим отказывается и платит за это всем, что у него есть.

Команда North Studio сняла на собственные средства 11-минутный фрагмент из фильма, чтобы доказать, что создание жанрового кино возможно с минимальными ресурсами. Сейчас АКАДЕМИЯ ГЕРОЕВ находится в стадии девелопмента.