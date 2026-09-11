Джастин Трюдо запускает собственную производственную компанию

В разработке уже находятся несколько сериалов

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его экс-глава администрации Кэти Телфорд запускают производственную компанию Hope & Hard Work. Официальное представление проекта состоится во время кинофестиваля в Торонто.

Отмечается, что продакшн сфокусируется на разработке и создании проектов для кино, телевидения и других мультимедиа-сфер.

В числе сериалов, которые уже находятся в разработке – экранизация романа Перри Чейфа Closer by Sea, детектив Detective Aunty, драмеди Le Collège, романтическая комедия Power Moves и драма Backchannels, основанная на нон-фикшне Фиби Сайнтилан-Стокс о руководителях администраций крупнейших мировых политиков.

Фото: соцсети Джастина Трюдо